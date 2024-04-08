寺廟路旁驚見貓咪「被群眾獻花」！莊嚴畫面曝光 網笑：還活著嗎
這麼莊嚴的場面，真的會讓人誤會啦！近期在日本社群上，有一張躺在寺院道路上的貓咪「被獻花」的照片爆紅，照片背後的完整故事曝光，也吸引超過140萬名網友討論。
記者潘毅／綜合報導
日本網友@Osaji_humhum4月7日時發文分享，住家附近一間寺院有一隻浪貓，竟然熟睡在參拜走道旁，日本又恰巧正值春季，許多櫻花花瓣也盛開並掉落地面，加上貓咪熟睡到對人毫無反應的模樣太過可愛，就有參拜民眾拿起一旁花瓣，開始放在貓咪身上，而這個行動也產生了從眾效應，也讓貓咪身上的花瓣越來越多，看起來就像是「被群眾獻花」，直接上演了莊嚴的儀式。
不少網友看完後也笑稱「這睡姿未免也太安詳了吧，差點都幫忙唸佛經了」、「我笑了，因為它看起來就像是臨終擺的枕花」、「櫻花貓貓，真的很可愛」。
當事人分享這張可愛照片竟意外爆紅，吸引超過140萬次觀看、60萬人按下愛心、8萬8千人轉發，這張圖片也被稱作「Sakura Cat」，還出現許多繪畫作品。當事人也補充解釋，這隻貓咪是在當地相當有人氣的流浪貓，性格相當親人，也因此名字則有好幾種版本，牠願意在人類的腿上睡覺，附近鄰居都對牠很友善，也都會關心牠的身體情況。