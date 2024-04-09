西寶國小師生繞半個台灣才能回家 許淑華籲快打通國6東延花蓮
花蓮大地震落石砸斷蘇花公路和中橫公路，南投縣長許淑華前天協助受困天祥的花蓮縣秀林鄉西寶國小59名師生，繞半個台灣返家。許淑華有感而發，表示台灣「一日生活圈」的概念，不該只是從北到南，從東到西也盼能快速銜接。她呼籲中央重視國道6號延伸到花蓮一案，目前立法院已提出修訂特別條例，南投到花蓮如能打通，對兩縣發展都有很大助益。
記者顏幸如／南投報導
南投縣政府昨（8）日舉行縣務會議，教育處統計強震造成全縣66所學校有壁裂、圍牆倒塌、器材毀損等狀況，但校舍安全無虞；社會及勞動處調查，全縣有9戶住家受災，將由縣府複查並給予協助。
中橫公路西端搶通後，縣府7日協助花蓮縣政府安全撤離西寶國小師生。許淑華有感而發說，南投派了3輛中型巴士經台14、台14甲線、台8線接駁，59名師生下山後，必須繞半個台灣才能回家，回家的路非常遠，凸顯東西向交通貫通的重要性。
許淑華說，台灣「一日生活圈」的概念，不該只是從北到南，從東到西也希望能快速銜接。她呼籲中央重視國道6號延伸花蓮一案、實現地方的期待，目前立法院已提出修訂特別條例，南投到花蓮若能打通，讓東、西部形成一日生活圈，未來對兩縣市間的車流、人流及觀光金流等，都會有很大助益。
國道6號又稱「水沙連高速公路」，起點自台中霧峰，目前開闢到埔里端、長37.6公里，是進入南投縣的重要幹道。