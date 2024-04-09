巷仔內／台積電加碼美國洞燭先機、先喊先贏？護國神山重心外移嗎

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回顧台積電美國廠，第一座廠房量產進度從2024年遞延一年到2025年，第二座廠號稱採先進2奈米技術，並計畫於2028年生產，第三座廠則估2029年之後，採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。但不免讓人質疑，這是不是先喊先贏？太過樂觀？進度會那麼順利嗎？
畢竟第一座廠房建置時，曾因台美工作文化大不同，先前發生過勞資糾紛，台積電創辦人張忠謀接受外媒採訪時也不解認為，工作和生活不應有所衝突，因為沒有工作，就沒有生活，台美兩地在工作與生活上的認知與觀念不同，可能導致績效不如台灣或是成本過高，這也是法人機構不斷在質疑的、侵蝕毛利率與獲利部分。
或許，台積電認為這只是需要時間去化解，是任何企業擴廠時都會遇到的問題，成本與獲利影響都在盤算之中，但若真的勞資糾紛解決了、工作文化也可以互相理解了，那麼最重要的人才足夠嗎？距離2029年、2030年僅不到6年時間，全世界少子化、高科技業都缺乏的人才，真的可以獲得舒解嗎？會不會到頭來只有增加成本而已？
另外，也有人會質疑，科技日新月異，過去台積電在擴廠與引進技術時都較為保守，不到最後關頭不會「給最後答案」，擴廠也一直強調看的是客戶需求，難道AI大算力時代早來了，需求已經大到台灣吃不下，所以正好美國廠分杯羹，美國大客戶們可以就近獲得服務與產能是皆大歡喜？但若真如此，台灣就要小心了！護國神山重心與技術會不會外移？
對台積電來說，擴大海外廠或許是客戶需求與分散風險的考量，但讓人不得不擔心說好的根留台灣呢？為此，經濟部在台積電釋出美國第3座廠拍板的消息後，馬上跳出來安撫民心與市場「護國神山不會跑」！強調台灣是台積電最重要的基地，即使因應國外客戶需求，有全球佈局規劃，但台灣的產能也會維持8到9成。
是不是產能真的需求大爆發、是否真的能分散風險？或是台積電是洞燭先機、先搶下市佔就是做獨門生意，沒有把握不會輕易出手？還是競爭對手英特爾與南韓三星紛紛改變調整加碼美國投資，為了制壓對手，台積電也不得不擴大美國廠的投資？上述問題不等時間來證明，下周四台積電法說會上，相信將是各家法人、產業界的關注焦點！