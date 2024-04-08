中國女記者長年配合統戰 遭瑞典以「威脅國安」 為由永久驅逐
瑞典安全局去年10月逮捕一名57歲中國籍女記者，根據瑞典電視台今（8）報導，斯德哥爾摩（Stockholm）當局指控該名女記者「對國家安全構成威脅」，已於上週將其永久驅逐出境，禁止她再度入境瑞典。當地媒體報導稱，這名中國女記者已經在瑞典居住20年，被該國政府查出長年與中國駐瑞典大使館勾結，並配合進行統戰宣傳工作。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合瑞典公共電視台（SVT）、《哥特堡郵報》與當地媒體報導，現年57歲的中國陳姓女記者是瑞典華文媒體「北歐綠色郵報網」主編、夫姓為阿塞森（Axelsson）。瑞典司法部指出，陳女在去年10月被瑞典安全局（Swedish Security Service）依《特定外國人士管控法》逮捕，並遭瑞典的移民局決定在11月16日將之驅逐出境且永久禁止入境瑞典。
瑞典司法部稱，該女長期和中國情報官員合作，發動宣傳攻勢，例如在瑞典境內辦理一系列巡迴照片展，大幅洗白有關北京當局在新疆設立集中營、對維吾爾人強迫勞動等醜聞。瑞典媒體指出，陳女經常配合中共進行統戰宣傳工作，包含收受中國使館資金進行宣傳工作、接見訪問瑞典的中國官員並為他們引見瑞典政治人物與官員等。
報導指出，陳女的律師對於瑞典當局的決定進行上訴抗辯，在今年二月底瑞典移民上訴法院則表示維持支持移民局意見，直到本月4日瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strömmer）進行簽字，陳姓女記者正式遭永久驅逐出境。