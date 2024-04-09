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「N號房事件」揭開性剝削產業黑幕　韓國受害者後來怎麼了

▲藝人黃子佼遭爆長期購買未成年少女不雅影像，宛如「台版N號房」，如今外界也關心N號房事件後韓國社會反應。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
▲藝人黃子佼遭爆長期購買未成年少女不雅影像，宛如「台版N號房」，如今外界也關心N號房事件後韓國社會反應。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）

國際中心楊智傑／綜合報導

藝人黃子佼（佼佼）去年6月被揭發ＭeToo醜聞後，傳出自殘送醫並淡出演藝圈半年多，近日又被偵查單位查出長年購買成人論壇的未成年少女不雅影像，宛如「台版N號房」的事件震驚全台，更讓各界關注韓國政府如何在揪出犯嫌們後如何處理這個性剝削產業鏈。

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2019年底，在「#MeToo」運動的力量吹入韓國政壇與演藝圈後，韓國媒體揭發震撼全球的「N號房事件」。在這個以Telegram聊天室會員付費收看的產業鍊當中，受害者超過74名女性，其中還包含16名未成年人，最小者更是年僅11歲，這些性影像內容輕者要求受害人拿出身分證件並進行強制性交，重者則涉及強制餵糞便、性虐待、在受害者上刻字等獵奇行為。

受害女性多數是通過招募打工的名義被騙，個人資料遭到主嫌們掌握，導致她們生活在恐懼之中，一開始是被迫拍裸照，之後甚至得拍下更多獵奇變態的照片，而主嫌則藉由勒索、恐嚇持續取得影像，接著又把這些內容截取部分張貼在匿名聊天室引誘會員付費，直到用戶花錢才能得到收看某些影像的連結，這樣一層層宛如深淵般的聊天室連結，背後是不斷逼迫被害者拍攝影片的網路性犯罪，而人的惡意就這樣構成了藏在社會陰暗角落的「N號房」。

N號房事件之後的「她們」怎麼了？

根據韓國警方調查，「N號房」的會員超過26萬名男性，其終更不乏高社經地位者，而儘管N號房主嫌、被稱為「博士」的趙主斌等人，已被韓國警方逮捕且遭到起訴，但在對性相對保守的韓國社會，這些受害者們還在面對他們的漫長復原之路。

最一開始博士等嫌犯鎖定的是，曾在社群媒體上張貼性感清涼照的女性，後來才開始挑缺錢、未成年的少女下手，嫌犯會以直接要求、或藉詐騙連結，取得這些女性的住址、電話等資料，威脅逼迫她們拍攝更多性剝削影像，而擔心被拍攝的不雅照與個資外洩的受害者們，只好繼續配合要求。

在接受《BBC》採房時，協助受害者恢復心理健康的李孝琳（音譯，Lee Hyorin）提到，這些性剝削影像在嫌犯被逮捕後仍在網路上流傳，而這個社會問題卻沒有促使政府建立制度去協助受害者，因此她才成立「韓國網路性暴力支援中心」（Cyber Sexual Violence Response Centre），而該機構的目的也不只是處理這些影像，而是從女性權益角度出發，向受害人提供輔導服務。

當時公開事件的記者也提到，由於性剝削影像仍會持續在網路上流傳，許多受害者深陷被人認出來的恐懼與焦慮，最想要藉由整形、改名重新人生，然而不僅費用需要自己負擔，她們本身許多就是經濟弱勢，難以下定決心也沒有餘裕動刀。

與此同時，在幾位主謀落網後，記者們也時不時會收到不明人士發出的惡意訊息，例如挑釁邀請她「來報導我的房間」，或是詢問「敢不敢一起聊聊」，也有網友批評這些記者「害我們失去了付費看色情影片的權利」。

李孝琳提到，許多來到機構的受害者已經身心俱疲，在前往尋求輔導服務前，她們已經頻繁面對了警察和媒體，「很多受害人至今仍相當害怕，擔心她們私密的自己被分享，被儲存，現在或是十年後，仍然會被人拿去娛樂或牟利。」

記者也提到，有受害者經歷過「N號房」事件之後，出現長期自殘與自殺意念，更擔心主嫌趙主斌離開監獄、回歸社會後，就會回來找她算帳，而在沒有穩定收入、難以負擔租金的情況下，倖存者只能流連於朋友家或學生宿舍，避免人身威脅。

敲響網路性暴力警鐘

韓國的「N號房」事件讓當時的韓國警察廳長形容是「敲響了網路性暴力犯罪的警鐘」，在此之後韓國政府實施了俗稱的《N號房防治法》，其中就包含修改性暴力犯罪處罰、散佈及上傳非法色情影象的罰則等；韓國警方也組織了「數位性犯罪調查特搜隊（디지털 성범죄 수사 태스크포스）」並在全國地方廳設立的「網路性暴力專門調查組」進行偵辦。

然而最複雜難解的整個性剝削產業鏈的解體，在《防治法》當中的「審查過濾非法拍攝物」條例寫道，由於Telegram仍屬外國企業，且是加密過後的私人聊天室，並不適用於法規列管的「向公眾傳播訊息」範圍，只有Naver、Kakao Talk等大型韓國企業及網路論壇受限制，包含Telegram、Discord等服務仍不在監管範圍內，因此外界質疑法規其實根本無法有效阻止性剝削產業鏈。

其中一名公開報導的記者曾在〈趙主斌不是唯一的惡魔〉一文中就提到：「在這起事件中，趙主斌絕非唯一的惡魔。儘管他犯下了殘酷的罪行，但事實是，韓國男性從小就熟悉性剝削的文化，並在沒有人阻止的情況下長大，這才是使犯罪成為可能的基礎。」

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