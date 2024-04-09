新竹豐邑喜來登週年慶！自助餐券每張650元　集團飯店2500元入住

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「味蕾尋覓之旅」為透過網路募集及館內外籍員工的問卷票選出最思念的家鄉味，再結合飯店各廳主廚的創意推出的異國料理，如對應中國的榴槤燉土雞、對應越南的什錦火腿越南炒飯及對應星馬的星洲肉骨茶等七道料理，將於4月8日至5月31日期間於各大餐廳販售。在4月週五至週日期間，飯店也將於1F快閃店舉辦「東南亞小超市」，飯店也透過「新竹縣新住民家庭服務中心」引薦由越南、印尼及馬來西亞等外籍配偶組成的「彩虹女孩舞團」舉辦「新新竹進行曲」活動。
至於「14週年慶」旅展優惠，新竹豐邑喜來登大飯店聯手豐邑旗下姊妹飯店，包含台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅推出優惠。「盛宴自助餐廳平日下午茶券」，配合週年慶75折優惠，每張650元，還有「1200餐飲通行券」每張1,000元及「2500餐飲通行券」每張2,000元，可至「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」、「大廳酒吧」抵用價值1200或2500元內用消費，等同低至8折起的折扣回饋；位於台中南屯區的台中豐邑Moxy酒店也推出廣受歡迎的周日早午餐抵用券，民眾可於周日早晨於18樓以83折優惠享用早午餐。
住宿方面，由豐邑旗下姊妹飯店共同推出每張2,500元的「豐邑集團聯合住宿券」，可用於5月2日至10月31日期間，平日可憑一張住宿券可入住台中Moxy酒店或逢甲商旅住宿一晚，兩張能入住新竹豐邑喜來登。若是週五、週六則入住「逢甲商旅」或「台中Moxy」加價300～1,000元；若是週六入住「新竹喜來登」需加價1,500元；另外飯店也推出雙人半日遊。
另外，宜蘭也有飯店推出優惠住房專案，綠舞飯店推出「春日正好」一泊二食住房專案，於4月30日前完成預訂及6月30日前週日至週五，四人入住每人只要2,225起，享升等「舞」四人客房，寬敞空間無論家庭出遊或好友旅行皆適合。入住還享房型升等禮遇、貼心規劃最新爆紅打卡點擼LALA Sweets一邊享用下午茶一邊擼貓或舞饌燒肉丼定食、翌日豐富的自助早餐，還有與可愛爆表的園區萌寵們近距離餵食互動，換穿唯美經典浴衣暢遊5.7公頃日式主題園區共度美好的春遊假期。