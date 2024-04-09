失控撞民宅！高雄轎車瞬間起火嚇壞居民　男駕駛竟全身赤裸逃下車

7.2強震土石「槍林彈雨」畫面曝！車輛42秒遭煙塵吞沒　嚇壞駕駛

▲一名網友在地震發生當下開車行經蘇花公路太魯閣附近時，遇上7.2強震，網友機警躲進明隧道內暫避，下秒土石滑落宛如槍林彈雨一般，約經過42秒的時間，前後擋風玻璃就被煙塵、土石覆蓋。（圖／翻攝記者爆料網）
▲一名網友在地震發生當下開車行經蘇花公路太魯閣附近時，遇上7.2強震，網友機警躲進明隧道內暫避，下秒土石滑落宛如槍林彈雨一般，約經過42秒的時間，前後擋風玻璃就被煙塵、土石覆蓋。（圖／翻攝記者爆料網）

記者孫唯容／綜合報導

花蓮3日經歷7.2強震後，至今餘震不斷，民眾分享地震當下視角，一名網友在地震發生當下開車行經蘇花公路太魯閣附近時，遇上7.2強震，網友機警躲進明隧道內暫避，下秒土石滑落宛如槍林彈雨一般，約經過42秒的時間，前後擋風玻璃就被煙塵、土石覆蓋，行車記錄器也將驚訴全程記錄下來。

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根據監視器畫面，車輛原先平穩行駛在道路上，突然地震警報響起，接著地面劇烈搖晃，駕駛立刻將車開進一處明隧道內躲避，只見邊坡開始揚起煙塵，滾落土石，駕駛立即暫停一處明隧道內躲避，短短不到2分鐘的時間，前擋風玻璃多處被落石砸裂，呈現蜘蛛網狀，煙塵將全車覆蓋，無法看出車外狀況，駕駛驚呼「差點GG」、「完了，我們要救援了」。

▲車輛剛好停進明隧道內，躲避土石。（圖／翻攝記者爆料網）
▲車輛剛好停進明隧道內，躲避土石。（圖／翻攝記者爆料網）
驚險畫面被PO到《記者爆料網》後，網友紛紛留言「運氣真的很好 才能躲過一劫 早一點~晚一點都躲不掉」、「車主真的好險剛好到洞裡面= =再晚十幾秒估計涼了」、「車主的祖先有保庇」、「這比中樂透幸運~好人一生平安」。不過，事發當時，車輛有錄到有跟另一輛機車交會，網友也關心起騎士情況留言「不知道機車騎士有沒有事⋯⋯希望沒事」、「希望騎士平安阿」等語。

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