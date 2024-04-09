患難見「真情」！日來台救災驚見1行為　矢板明夫：港媒藉機統戰

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比如說，地震第二天，4月4日大公報頭版的標題是「警報失靈、災民憤怒」。第二天的頭版的幾個標題是「天災毀家園、人禍添混亂」、「花蓮災民：靠自己活下去」。這些報導，明顯不是事實。
文匯報則在4月5日，用整版的篇幅寫了一篇「花蓮強震波及，台七大芯片厰受創」。這篇報導也不是事實。台積電已經在地震當天和第二天，連續發表聲明，詳細說明了各地工廠基本沒有受到影響、生產能力已經基本恢復。
矢板明夫指出，這兩家香港的官媒基本上是遵循北京中宣部的指示，借這次地震，宣傳說台灣執政當局無能、民眾對政府不滿、以及半導體產業集中在台灣的風險。居心叵測。可嘆的是，台灣內部有一些人，還積極接受這些仇視台灣的媒體的採訪、暗中配合對岸的認知作戰。
所幸的是，多數香港的民眾好像並沒有受到很大的影響。據統計，截止到4月6日下午四點為止，台灣共收到花蓮地震的捐贈7萬2914筆。來自30個國家與地區的海外人士捐款，前五名是香港、日本、美國、英國、澳洲。香港是第一名。
這幾天日本各地紛紛開始了募捐活動，今後一段時間，相信日本的捐款應該還會繼續增加。
矢板明夫說，反觀來自天天對台宣傳說是血濃於水、兩岸一家親的中國，捐款好像並不是很多。在台灣救災期間，來台海空域進行騷擾活動的解放軍的軍機倒是不少。俗話說：患難見真情。這場地震讓大家更加看清楚了很多事實。