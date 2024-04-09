台股3月交投氣氛熱、00940掀ETF熱潮！元大金3月獲利年增近6成
金控三月獲利自結數字公布，其中國內唯一的證券型金控元大金控昨（8）日也繳出自家成績單，三月稅後淨利38.48億元，年增59.2%；累計前3月為92.35億元，年增約有6成；EPS為0.73元，財報亮眼表現，激勵元大金今（9）日早盤股價上漲逾1%。
記者陳郁柔／台北報導
此外，前陣子引發台灣投資人ETF熱潮的元大台灣價值高息ETF（00940），其發行投信為元大金控旗下子公司元大投信，3月稅後純益達到3億元，比前一個月大增20.48%，年增更是達到53.85%；累計今年前3月稅後純益已來到8.16億元，年增45.5%；EPS達3.6元。
元大金其他子公司的表現上，以元大證券3月稅後純益19.32億元、累計前3月稅後純益44.79億元貢獻最多，主要是受惠於3月台股表現亮眼，交投熱絡推升日均成交量，挹注元大證券經紀業務手續費收入；其次是元大銀行3月稅後純益7.78億元，累計前3月稅後純益26.34億元，同樣受惠手續費淨收益增加；元大期貨3月稅後純益2.1億元，前3月稅後純益5.29億元；元大人壽3月受惠於新台幣貶值，產生匯兌利益，稅後純益4.75億元，年增大幅增加7816.7%，累計前3月稅後純益9.93億元，年增2209.3%。