集體罷工！中資老闆飆罵19歲越南青年引眾怒 中國社畜直呼：羨慕
一名19歲青年在越南工廠遭到中資企業老闆辱罵，引發其他越南工人的同仇敵愾，集體罷工抗議。有中國人認為，同樣是社會主義國家，是什麼原因讓越南工人比中國工人更有骨氣？
國際中心賴正琳／綜合報導
一名網友「Daniel Fang」近期轉發一則影片，內容關於越南的某座中資工廠中，中國籍老闆於本月6日辱罵一名19歲的男性越南工人，引發該工廠其他越南工人不滿，集體罷工進行抗議。影片更提及如果這件事發生在中國，工人們可能早就被公安找藉口抓走了。
該名網友在X上發文指出，雖然中國與越南兩國都是施行社會主義的國家，但在中國，社會主義的鐵拳從來不會幫著老百姓說話，人民必須遭受各種的欺凌。而越南政府不一樣，越南的工人可以通過正當的管道捍衛自己的權力以及尊嚴。但他也指出如果在中國發生相同情況，工人未必會被公安抓走；當中國政府有政治需求時，他們可以煽動工人以及全網的小粉紅進行口誅筆伐，主要是看中國政府的態度。
有網友表示，在越南，工廠的背後是法律；但是在中國，工廠的背後是沆瀣一氣的公安。也有網友指出，「自己在如同下水道一般的環境生活久了，看到這類型的事件都覺得難以置信。」