年息達8%！統一台灣高息優選基金首次配息0.0846元、4/16入帳

台積電開盤站上800元　台股開盤再創歷史新高、來到20700點

▲美股昨（8）日漲跌不一，台股今（9）日在權值股帶領之下，開盤再創歷史新高，來到20616點。（示意圖／美聯社）
▲美股昨（8）日漲跌不一，台股今（9）日在權值股帶領之下，開盤再創歷史新高，來到20616點。（示意圖／美聯社）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（8）日表現漲跌互見，台北股市今（9）日在權值股走高之下，開盤上漲284.56點或1.37%，來到20700點，盤中更是來到20616點，再度創下盤中歷史新高，預計成交量為4900億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在大盤走高之際，中小型股也同步開高，上漲0.1點或0.4%，來到256.03點，預計成交量為1270億元。開盤量大強勢股為：矽統、群創、友達、亞力、元大金；開盤量大弱勢股則是：緯創、一詮、迎廣、群益證、華通。

權值股全數走高，台積電開盤上漲25元或3.19%，成功站上800元，來到808元；鴻海開盤上漲3元或1.9%，來到161元；聯發科上漲10元或0.87%，來到1160元。

台積電帶動下，設備股也群起上攻，盟立漲逾9%，創意漲逾5%，弘塑、辛耘、閎康漲逾3%。

面板雙雄開盤也表現強勁，群創上漲0.6元或4%，來到15.55元，跳空放量站季線；友達上漲0.6元或3%，來到18.75元，股價創2個月高。

投資人在等待即將公布的3月CPI指數，以及聯準會最新會議紀要，由於觀望氣氛濃厚，因此美股四大指數昨日漲跌不一，道瓊指數下跌11.24點或0.03%，收38892.8點；那斯達克指數上漲5.44點或0.03%，收16253.96點；標普500指數下跌1.95點或0.04%，收5202.39點；費半指數上漲6.26點或0.13%，收4825.39 點。

其中特斯拉狂漲將近5%，主要是因為馬斯克表示將在8月推出Robotaxi；其他美股科技股的表現，Meta下跌1.53%、蘋果下跌0.67%、Alphabet上漲1.54%、微軟下跌0.22%、亞馬遜上漲0.07%。

台股ADR多數收高。台積電ADR上漲1.01%、日月光ADR下跌1.53%；聯電ADR上漲1.49%；中華電信ADR上漲0.80%。

台股3月交投氣氛熱、00940掀ETF熱潮！元大金3月獲利年增近6成

市場：有望成為智原第二　矽統3月營收月增逾5成

出貨量較去年同期減少　宏達電首季營收季減50%、年減39%

巷仔內／台積電加碼美國洞燭先機、先喊先贏？護國神山重心外移嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞