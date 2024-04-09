台積電開盤站上800元　台股開盤再創歷史新高、來到20700點

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權值股全數走高，台積電開盤上漲25元或3.19%，成功站上800元，來到808元；鴻海開盤上漲3元或1.9%，來到161元；聯發科上漲10元或0.87%，來到1160元。
台積電帶動下，設備股也群起上攻，盟立漲逾9%，創意漲逾5%，弘塑、辛耘、閎康漲逾3%。
面板雙雄開盤也表現強勁，群創上漲0.6元或4%，來到15.55元，跳空放量站季線；友達上漲0.6元或3%，來到18.75元，股價創2個月高。
投資人在等待即將公布的3月CPI指數，以及聯準會最新會議紀要，由於觀望氣氛濃厚，因此美股四大指數昨日漲跌不一，道瓊指數下跌11.24點或0.03%，收38892.8點；那斯達克指數上漲5.44點或0.03%，收16253.96點；標普500指數下跌1.95點或0.04%，收5202.39點；費半指數上漲6.26點或0.13%，收4825.39 點。
其中特斯拉狂漲將近5%，主要是因為馬斯克表示將在8月推出Robotaxi；其他美股科技股的表現，Meta下跌1.53%、蘋果下跌0.67%、Alphabet上漲1.54%、微軟下跌0.22%、亞馬遜上漲0.07%。
台股ADR多數收高。台積電ADR上漲1.01%、日月光ADR下跌1.53%；聯電ADR上漲1.49%；中華電信ADR上漲0.80%。