花蓮強震善款暴增！4大超商捐款免手續費　蔡英文限動加入募款

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基金會說明，0403花蓮地震後第六日，民眾愛心持續湧入，賑災基金會專案募款帳戶至4月8日23:59募得3.2億元，總捐贈筆數將近11萬筆，民眾如有災損情形，得與戶籍縣市社會相關局處洽詢，後續待各縣市政府盤點完畢提出申請後，基金會將迅行核發賑助。
此外，基金會表示，自4月9日凌晨零時起，7-ELEVEN的ibon開始收受本專案捐款，4月9日上午09:00起，全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台亦可捐款，捐款名稱：「0403花蓮震災募款專案」。
民眾可至四大超商門市透過多媒體機台點選「0403花蓮震災募款專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由超商自行吸收，不會向民眾收取任何費用。透過超商門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」，將由賑災基金會於捐款活動結束後統一寄出收據。
4月9日（晨間）募款進度摘要
截至4月8日23:59，收到愛心款項合計$326,542,832元，總捐贈筆數為109,821筆。分項如下：
臺灣土地銀行帳戶：$205,174,348
挖貝集資平台專案：$36,159,575
LINE Pay愛心捐款：$85,208,909
合計：$326,542,832
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