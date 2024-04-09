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花蓮強震善款暴增！4大超商捐款免手續費　蔡英文限動加入募款

▲花蓮7.2強震，造成天王星等多個大樓傾斜，道路與景點都受損。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮7.2強震，造成天王星等多個大樓傾斜，道路與景點都受損。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林志怡／台北報導

0403花蓮強震重創當地，賑災基金會也開設「0403花蓮震災募款專案」，自4日晚間開放捐款到8日23:59為止，已募得3.2億元，總捐贈筆數將近11萬筆，自今（9）日起，4大超商機台捐款管道也將陸續開放、且免手續費，若捐款有任何疑問，民眾可直撥代表號（02）7751-6306，或通過基金會官方網站了解。

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4月3日東部外海發生規模7.2的強震且全台有感，離震央最近的花蓮也傳出嚴重災情，後續更是餘震不斷，數日後仍有規模4以上的餘震陸續發生，目前中央氣象署統計，截至今日08:02，主震加上後續餘震，已累計783起，其中164起顯著有感。

基金會說明，0403花蓮地震後第六日，民眾愛心持續湧入，賑災基金會專案募款帳戶至4月8日23:59募得3.2億元，總捐贈筆數將近11萬筆，民眾如有災損情形，得與戶籍縣市社會相關局處洽詢，後續待各縣市政府盤點完畢提出申請後，基金會將迅行核發賑助。

此外，基金會表示，自4月9日凌晨零時起，7-ELEVEN的ibon開始收受本專案捐款，4月9日上午09:00起，全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台亦可捐款，捐款名稱：「0403花蓮震災募款專案」。

民眾可至四大超商門市透過多媒體機台點選「0403花蓮震災募款專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由超商自行吸收，不會向民眾收取任何費用。透過超商門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」，將由賑災基金會於捐款活動結束後統一寄出收據。

4月9日（晨間）募款進度摘要

截至4月8日23:59，收到愛心款項合計$326,542,832元，總捐贈筆數為109,821筆。分項如下：

臺灣土地銀行帳戶：$205,174,348

挖貝集資平台專案：$36,159,575

LINE Pay愛心捐款：$85,208,909

合計：$326,542,832

▲總統蔡英文發布限時動態，為0403花蓮地震的災民募款。（圖／賑災基金會提供）
▲總統蔡英文發布限時動態，為0403花蓮地震的災民募款。（圖／賑災基金會提供）

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