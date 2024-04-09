黃子佼惡行連環爆！汪小菲1年前一句「噁心事要我說嗎」被讚先知
黃子佼（佼佼）去年6月被多女指控性騷擾、強制猥褻，雖然本人拍影片承認做錯事並道歉，不過部分案件事證不足，加上雙方和解後被害人撤告，檢方為不起訴處分，沒想到又扯出案外案，黃子佼遭查獲付費下載7支未成年少女裸露影片，7日再被學妹K女控訴性侵17歲的自己得逞。對此，網友想起汪小菲曾經公開痛批黃子佼：「那事兒需要我說嗎？真噁心！」被和佼佼一連串醜聞做連結。
記者楊穎軒／綜合報導
汪小菲2022年底在微博發文開「地圖砲」，提及大小S歷任男友，包括大爆小S老公許雅鈞黑料、質問徐媽黃春梅等，其中，汪小菲直接在留言區點名小S的舊愛黃子佼，「妳前男友黃子佼那事兒需要我說嗎？真噁心！」當時黃子佼出席活動被問及此事，擺出無奈表情，大嘆：「唉呀...鄉親啊！我跟他們家族的故事，都是22年前的往事了！怎麼又寫到我這裡來了？」
黃子佼那時表示，與小S及其家人早已經斷聯很久，小S只有在舞台上才會碰面，汪小菲這麼多年更只有在時尚場合遇過一次，彼此再也沒有任何交集，感嘆徐家和汪家的家務事難了：「只能說清官難斷家務事，解鈴還需繫鈴人，希望他們都有比較好的討論和結果！」
針對汪小菲1年多前的發言，對照今日黃子佼不堪惡行連環爆，網友議論紛紛：「汪小菲清醒時說的話可不信，但他情緒不穩定時說的話絕對要信啊」、「汪小菲成先知」、「互相印證了！其他等著時間去證明了！蒼天饒過誰？」還有人猜測：「搞不好這個事情在他們圈內根本就不是什麼新聞...現在才曝光而已！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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