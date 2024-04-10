加一元多贈一人！住桃園豪華露營車　一泊四食每人竟不到3000元

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最吸引人的當然還有新推出的朋趣早餐全面升級，內容有「經典美式大拼盤」包含軟嫩煙燻鮭魚捲佐以松露醬提味，奶油香氣十足的美式炒蛋和新鮮爽口的沙拉搭配優格與手工可頌；或者「日式鯖魚朝食盤」和風主餐鹽漬鯖魚，以文火慢烤搭配手工日式漬物；或者「古早味台式早餐」，Ｑ彈鹹香的碗粿搭配台式滷味小菜等，可搭配陽光咖啡廳豐富的自助式早餐，多款台灣在地特色中式佳餚一次滿足。
另外，唐寧茶最近持續與引領國內Fine Dining餐飲業者合作，最近再度推出「Taste of Living」全新計畫，帶領消費者走到戶外，即日起至6月30日與南投峇嵐杉丘合作。依房型活動價格1萬2000元～1萬4000元。峇嵐杉丘創辦人特選南投區原生杉木林，將歐美最奢豪的星空營帳以及馬車小屋引進台灣，園區中提供的美食美飲多元精采，主廚此次將唐寧鉑金及經典系列茶款的特質結合在地小農食材完美詮釋於多款佳餚。
接下來的午茶時光旅客可以享用到融入「唐寧皇家伯爵茶」的伯爵红茶脆餅，還有由「唐寧鉑金胭脂莓果茶」製作的胭脂莓果慕斯，充滿多重莓果酸甜交織的慕斯甜而不膩，杯中更放入覆盆莓增加風味。與此同時搭配「唐寧草莓芒果茶」，熱帶陽光熟成的芒果混合甜美的草莓，席間啜飲與甜點創造出絕妙的映襯滋味。
晚餐採生食火烤及熟食兩區塊，熟食首道餐點為四紅果田園沙律，使用「唐寧四紅果茶」入醬汁，搭配新鮮採選的蔬菜，入口清新爽脆。以「唐寧鉑金薄荷圓舞曲」入菜的「薄荷奇力魚茶飯」，奇力魚浸漬茶葉與鹽，白飯先以小火炒熟後以蒸煮持溫，將「唐寧鉑金薄荷圓舞曲」茶葉拌飯，入口時茶香在齒間逗遛，完整呈現了「唐寧鉑金薄荷圓舞曲」茶味，層次豐厚的口感讓人齒頰餘韻良久。各式餐點之後，還有以唐寧鉑金茶款製作出2款調茶。此外，入住的旅客還可加碼體驗手作茶香擴香石。
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