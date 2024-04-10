八方雲集爆食物中毒！4人吃鍋貼、玉米濃湯吐瀉　該分店正常營運

加一元多贈一人！住桃園豪華露營車　一泊四食每人竟不到3000元

▲天成飯店集團旗下豪華露營車品牌-朋趣，推出「加一元多贈一位」優惠，即日起至5月31日，週日至週五入住指定露營車款即享優惠價，第三位入住只需再加一元，最低優惠8416元起即可三人入住並享受豪華露營一泊四食。（圖／天成飯店集團提供）
▲天成飯店集團旗下豪華露營車品牌-朋趣，推出「加一元多贈一位」優惠，即日起至5月31日，週日至週五入住指定露營車款即享優惠價，第三位入住只需再加一元，最低優惠8416元起即可三人入住並享受豪華露營一泊四食。（圖／天成飯店集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

天成飯店集團旗下豪華露營車品牌-朋趣，看中春季旅遊及揪團體驗豪華露營的熱度，特別推出「加一元多贈一位」優惠，每日限量搶攻家庭旅遊及好友揪團客群。即日起至5月31日止，週日至週五入住指定露營車款即享官網一泊四食專案優惠價再85折，第三位入住只需再加一元，最低優惠8416元起即可三人入住並享受豪華露營一泊四食，內容包含下午茶、晚餐、消夜與自助式早餐一泊四食、VR高爾夫1 小時體驗及園區內多樣設施，等同每人不到3000元就能入住豪華露營車。

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「加一元多贈一位」專案除了用超值優惠價格享受舒適豪華的露營車車宿體驗外，澎派的餐食服務更是一大亮點，下午食光14:00至17:00期間，於Bon Bar提供各式輕食餐點與飲品。晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，另外還有專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，包含：旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、迷你高爾夫等，朋趣貴賓獨享免費一小時VR高爾夫，擬真體驗高爾夫球樂趣。

▲最新的朋趣豪華露營專案「加一元多贈一位」優惠，住客專屬每車享免費VR高爾夫體驗一小時。（圖／天成飯店集團提供）
▲最新的朋趣豪華露營專案「加一元多贈一位」優惠，住客專屬每車享免費VR高爾夫體驗一小時。（圖／天成飯店集團提供）
最吸引人的當然還有新推出的朋趣早餐全面升級，內容有「經典美式大拼盤」包含軟嫩煙燻鮭魚捲佐以松露醬提味，奶油香氣十足的美式炒蛋和新鮮爽口的沙拉搭配優格與手工可頌；或者「日式鯖魚朝食盤」和風主餐鹽漬鯖魚，以文火慢烤搭配手工日式漬物；或者「古早味台式早餐」，Ｑ彈鹹香的碗粿搭配台式滷味小菜等，可搭配陽光咖啡廳豐富的自助式早餐，多款台灣在地特色中式佳餚一次滿足。

▲朋趣早餐全面升級，內容有「經典美式大拼盤」等各式精緻餐食。（圖／天成飯店集團提供）
▲朋趣早餐全面升級，內容有「經典美式大拼盤」等各式精緻餐食。（圖／天成飯店集團提供）
另外，唐寧茶最近持續與引領國內Fine Dining餐飲業者合作，最近再度推出「Taste of Living」全新計畫，帶領消費者走到戶外，即日起至6月30日與南投峇嵐杉丘合作。依房型活動價格1萬2000元～1萬4000元。峇嵐杉丘創辦人特選南投區原生杉木林，將歐美最奢豪的星空營帳以及馬車小屋引進台灣，園區中提供的美食美飲多元精采，主廚此次將唐寧鉑金及經典系列茶款的特質結合在地小農食材完美詮釋於多款佳餚。

▲唐寧茶即日起至6月30日與南投峇嵐杉丘合作，推出以茶入菜的下午茶與晚餐，依房型活動價格1萬2000元～1萬4000元。（圖／唐寧茶提供）
▲唐寧茶即日起至6月30日與南投峇嵐杉丘合作，推出以茶入菜的下午茶與晚餐，依房型活動價格1萬2000元～1萬4000元。（圖／唐寧茶提供）
接下來的午茶時光旅客可以享用到融入「唐寧皇家伯爵茶」的伯爵红茶脆餅，還有由「唐寧鉑金胭脂莓果茶」製作的胭脂莓果慕斯，充滿多重莓果酸甜交織的慕斯甜而不膩，杯中更放入覆盆莓增加風味。與此同時搭配「唐寧草莓芒果茶」，熱帶陽光熟成的芒果混合甜美的草莓，席間啜飲與甜點創造出絕妙的映襯滋味。

晚餐採生食火烤及熟食兩區塊，熟食首道餐點為四紅果田園沙律，使用「唐寧四紅果茶」入醬汁，搭配新鮮採選的蔬菜，入口清新爽脆。以「唐寧鉑金薄荷圓舞曲」入菜的「薄荷奇力魚茶飯」，奇力魚浸漬茶葉與鹽，白飯先以小火炒熟後以蒸煮持溫，將「唐寧鉑金薄荷圓舞曲」茶葉拌飯，入口時茶香在齒間逗遛，完整呈現了「唐寧鉑金薄荷圓舞曲」茶味，層次豐厚的口感讓人齒頰餘韻良久。各式餐點之後，還有以唐寧鉑金茶款製作出2款調茶。此外，入住的旅客還可加碼體驗手作茶香擴香石。

▲在峇嵐杉丘品嚐下午茶，可以喝到唐寧茶，也有以茶款作成的多樣化小點。（圖／唐寧茶提供）
▲在峇嵐杉丘品嚐下午茶，可以喝到唐寧茶，也有以茶款作成的多樣化小點。（圖／唐寧茶提供）
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