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台積電大驚奇！股價再創天價　加碼美廠與地震速復原、設備股也嗨

▲台積電昨（8）日宣布獲美國晶片法案、可達最高66億美元直接補助，同時拍板第3座晶圓廠，再加上地震後台積電機台快速復原，台積電股價創天價帶動設備族群上攻。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電昨（8）日宣布獲美國晶片法案、可達最高66億美元直接補助，同時拍板第3座晶圓廠，再加上地震後台積電機台快速復原，台積電股價創天價帶動設備族群上攻。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電昨（8）日宣布獲美國晶片法案、可達最高66億美元直接補助，同時拍板第3座晶圓廠，再加上地震後台積電機台快速復原，獲得信評機構的肯定，台積電ADR漲1%，台積電今（9）日股價也報喜，早盤大漲29元，來到812元，再度創下歷史新高，漲幅3%以上，台積電設備大聯盟也紅通通，盟立、上品漲6到8%。

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台積電指出，公司在亞利桑那州的第一座晶圓廠於完工方面取得良好進展，第二座晶圓廠持續建設，隨著第三座晶圓廠的設立計畫將使公司在亞利桑那州鳳凰城據點的總資本支出超過650億美元，該據點為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國在美直接綠地(greenfield)投資案。

台積電指出，TSMC Arizona的第一座晶圓廠依進度將於2025年上半年開始生產4奈米製程技術，繼先前宣布的3奈米技術，第二座晶圓廠亦將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片(Nanosheet)電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產，第三座晶圓廠預計將在21世纪20年代底採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。

台積電強調，維持其對長期財務目標的承諾，即營收以美元計的年複合成長率為15%至20%、毛利率達53%以上，且股東權益報酬率高於25%。

另外，雖然台灣4月3日發生大地震，但台積電機台復原率驚人，歐美國家驚嘆其應變能力，就連全球三大信評機構穆迪8日也發布評論，表示從經濟、保險和供應鏈的三個角度看此次天災，認為經濟影響很小，但供應鏈需要做到分散風險。

也因此，台積電昨日宣布加碼美國蓋第3廠，今日台積電股價跳空開高走高，站上800元，早盤大漲29元，來到812元，再度創下歷史新高，也帶領台股大盤創高，大漲300點，來到20718點，漲幅1.2%。相關台積電設備族群也全動起來，盟立漲逾8%、上品漲6%以上，台燿、世禾、旺矽、創意漲逾4%，信紘科、家登、辛耘漲3%。

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