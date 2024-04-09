台積電大驚奇！股價再創天價　加碼美廠與地震速復原、設備股也嗨

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台積電指出，TSMC Arizona的第一座晶圓廠依進度將於2025年上半年開始生產4奈米製程技術，繼先前宣布的3奈米技術，第二座晶圓廠亦將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片(Nanosheet)電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產，第三座晶圓廠預計將在21世纪20年代底採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。
台積電強調，維持其對長期財務目標的承諾，即營收以美元計的年複合成長率為15%至20%、毛利率達53%以上，且股東權益報酬率高於25%。
另外，雖然台灣4月3日發生大地震，但台積電機台復原率驚人，歐美國家驚嘆其應變能力，就連全球三大信評機構穆迪8日也發布評論，表示從經濟、保險和供應鏈的三個角度看此次天災，認為經濟影響很小，但供應鏈需要做到分散風險。
也因此，台積電昨日宣布加碼美國蓋第3廠，今日台積電股價跳空開高走高，站上800元，早盤大漲29元，來到812元，再度創下歷史新高，也帶領台股大盤創高，大漲300點，來到20718點，漲幅1.2%。相關台積電設備族群也全動起來，盟立漲逾8%、上品漲6%以上，台燿、世禾、旺矽、創意漲逾4%，信紘科、家登、辛耘漲3%。