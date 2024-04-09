赴美前接受《CNN》專訪！岸田文雄警告：世界處於「歷史轉折點」
日本首相岸田文雄8日搭乘專機前往美國，是自2015年已故首相安倍晉三之後，再有日本首相以國賓待遇正式訪美，預計將於10日與美國總統拜登（Joe Biden）進行會談。岸田在赴美前，於東京的私人官邸接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪問，聲稱「我們正面臨歷史轉折點」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，岸田文雄自從2021年上任首相以來，日本國防以往的防衛態勢有了明顯轉變，國防支出佔日本GDP比例持續增加，雖然此舉並非沒有爭議，特別是在中國和亞洲其他二戰期間、曾受日本軍國主義磨難的地區，但岸田表示，日本周圍的安全環境已變得嚴峻複雜：「我們的鄰國，有些正在開發彈道飛彈和核武，還有一些國家正在以不透明的方式增強防禦能力。還有人試圖單方面透過武力改變東海和南海現狀。」
岸田並說，不斷升級的地緣政治緊張，已將世界推向「歷史性轉折點」，並迫使日本改變防禦姿態，眼下俄羅斯正在入侵烏克蘭，中東以及東亞局勢也持續變化，日本必須從根本上加強其防禦能力，也因此大大改變了日本的安全政策。
此外，岸田也強調，美日同盟正變得越來越重要，希望2國能繼續一起維護、改善地區的和平與穩定，但他拒絕評論是否擔心川普（Donald Trump）將重返白宮，因為美國大選無論最後由誰勝出，美日同盟的重要性都已被廣泛認可。
除了美國，岸田也將日本的夥伴地位定位在亞洲甚至全球，主張歐洲和印太地區的安全密不可分，也堅定支持烏克蘭抗俄，並在俄羅斯問題上與七國集團（G7）保持立場一致。