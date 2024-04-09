以色列敲定「進攻拉法」日期　美法等國警告後果嚴重

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路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「今天我收到開羅會談的詳細報告，我們一直在致力達成目標，首先且最重要的是釋放所有我們的人質，並徹底戰勝哈瑪斯。」
尼坦雅胡並未說明何時會發動入侵，但重申戰勝哈瑪斯武裝分子「需要進入拉法，並殲滅在那裡的恐怖分子部隊」。
他透過影片聲明表示：「這件事情會發生的，已經敲定了日期。」
尼坦雅胡在國內正面臨來自極右翼聯盟夥伴的龐大壓力，這些夥伴對休戰談判和以色列7日從加薩南部撤軍一事感到不滿。
根據法新社報導，法國、埃及、約旦領袖今天都告誡以色列不要進攻拉法，呼籲以哈戰爭「立即」停火。
3國領袖在幾家報紙發表的聯合社論中表示：「我們警告以色列進攻拉法恐帶來的嚴重後果，有超過150萬巴勒斯坦平民在這裡尋求庇護。」
「這樣的攻勢只會帶來更多死傷和苦難，升高大批加薩人民被迫流離失所的風險和後果，恐讓區域情勢惡化。」
美國稍早同樣表達反對以色列進攻拉法。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向媒體表示：「我們已清楚對以色列表明，我們認為全面軍事入侵拉法會對平民帶來巨大有害影響，最終會傷及以色列自身安全。」
米勒指出：「這不只是以色列向我們提出計畫的問題。我們已明確向他們表明，我們認為有更好的辦法達成合法目標，也就是削弱、瓦解並擊敗仍存在拉法境內的哈瑪斯部隊。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130409
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