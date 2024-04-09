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中美晶3月與季營收雙創歷史同期次高　環球晶連2月雙位數成長

▲中美晶3月與季營收雙創歷史同期次高、環球晶則連2個月雙位數成長。圖為中美晶集團董座徐秀蘭。（圖／NOWnews資料照片）
▲中美晶3月與季營收雙創歷史同期次高、環球晶則連2個月雙位數成長。圖為中美晶集團董座徐秀蘭。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

中美矽晶今（9）日公告2024年3月的營收達70.9億元，月增10.1%、年減5.7%。第一季的合併營收為196.9億元，季減6.9%、年減5.8%，單月與單季營收皆為歷史同期次高，環球晶月營收則連續2個月雙位數成長。關於地震之影響，指出部分長晶爐生產線經檢修後大致恢復運作，估地震未對中美矽晶和環球晶圓第2季度營收產生影響。

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中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓今日亦公告營收，2024年3月合併營收達56.6億元，月增12.6%、年減15.6 %。第一季的合併營收為150.9億元，季減10.0%、年減19.0%，環球晶圓2024年月營收連續2個月雙位數成長，踏出穩定成長步伐。

關於日前的地震，雖部分長晶爐生產線受地震影響，經過檢修後已大致恢復運作。由於事先已儲備充足的晶棒庫存，以應對地震、斷電等不可預期的突發事件，可順利銜接生產，提供後續各站點使用。電廠亦正常運轉，地震預期未對中美矽晶和環球晶圓第二季度營收產生影響。

展望2024年，隨著終端市場庫存逐漸去化，AI相關發展拉動對先進製程晶圓需求，新興應用可望驅動新的營運動能。環球晶圓擴產計畫聚焦大尺寸矽晶圓、特殊晶圓及化合物半導體等產品，為市場轉向先進製程做足準備，有望掌握復甦浪潮。環球晶圓今年1到3月營收已月月高，謹慎樂觀看待未來營收成長，預期下半年表現將比上半年更加健康。

在再生能源方面，因能源危機及極端氣候變遷的威脅使全球對再生能源的需求日益增加，且據國際能源署(IEA)於最新發布的《再生能源2023》報告，預計未來5年太陽能光電及風電裝置量將占再生能源新增裝置量95%以上，中美矽晶積極將生產線升級到N-type M10 Topcon以因應市場需求。

而台灣在總統大選結束後，案場安裝進度回歸明朗，有望於第2季開始加速太陽能電廠之安裝計畫。中美矽晶身為能源解決方案提供者，將靈活調動集團資源以掌握新能源浪潮，並積極拓展再生能源產品多樣性，以期提供客戶完整的一站式服務。

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