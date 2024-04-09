美軍6月首登菲北叢林聯合軍演 陸軍少將親曝演訓規劃

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美國陸軍第25步兵師指揮官埃文斯(Marcus Evans)少將表示，今年6月，大約有2千名美國和菲律賓陸軍官兵，將在直升機和火砲支持下，在菲律賓北部叢林參加歷時數天、針對武裝敵人的作戰演練。
埃文斯提到，此次演訓是應菲律賓方面要求，首次在菲舉行，目前尚無法確定此次演訓是否會成為往後例行性的年度演習。
按照目前演訓規劃，預計時程將從6月1日開始，6月10日結束，埃文斯說，此次訓練將有實時監測，以顯示美菲軍隊需要攜帶多少彈藥、多少無線電通話的電池以及食物等等，並顯示他們如何計劃在遙遠戰場進行補給，是一個能夠讓官兵和部隊在一次模擬戰鬥環境場景中審視自己的方式。
埃文斯也指出，過去此種類型的作戰訓練多在夏威夷進行，能夠讓規模更小，反應更靈活的作戰部隊藉此改進資訊作戰能力以及加強戰鬥抗性，由於叢林和群島的環境，地面交通網匱乏，需要大量依靠空中和海上運輸補給。他也強調，「雖然我們對我們的整體戰備和訓練路徑深具信心，但是我們永遠不能自滿。」
而在此次演訓前，美國與菲國等盟軍在4月初會先進行年度盾牌（Salaknib）演習，以及4月底約1.6萬名美菲軍人參與的「肩並肩」(Balikatan)聯合軍演，日本在內的等國屆時也將派出觀察員。