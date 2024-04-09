花蓮震災臨工津貼啟動！勞動部：當日申請當日核定、3日推介派工

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勞動部表示，該部4月3日即宣布啟動災害相關協助措施，對於受災最嚴重花蓮地區，當日即於災區就業服務據點成立單一服務窗口，並主動聯繫鄉鎮市公所盤點災後重建需求，有重建需求的公所，只需要依申請表格填寫基本資料以及用人需求向勞動部當地服務窗口（就業中心或就業服務台）提出申請，即會有專人協助完成申請作業，申請當日即可核定，核定後3日內，就業中心將推介登記臨工的失業勞工給申請單位，經申請單位確定並回復錄取名冊當日，分署即發派工函立即上工。
勞動部指出，因受災暫時無工作者，4月3日起可攜帶國民身分證向當地就業中心或就業服務台辦理登記，就業服務人員會儘速就已經核定的臨時工作機會進行聯繫安排派工，使民眾即時獲得短期就業安置機會，期間為保障民眾基本生活，提供臨時工作津貼，以基本工資每人每小時183元發給，每月最高核發月基本工資2萬7,470元，津貼核發期間依照家園重建期程，目前原則暫估以2個月為期，上工期滿2個月，每位勞工約可獲得5萬4,000元，必要時期間可再延長。此外，勞動部另補助用人單位進用上工人員勞健保及職災保險費用，每人每月約補助3,600元。
勞動部說，除短期臨時工作安置措施外，為了協助失業勞工就業，各公立就業服務機構都提供專人服務，由就業服務人員依求職者學經歷及專長推介工作機會，或安排參加職業訓練提升就業能力，並運用求職交通補助金、職業訓練生活津貼、僱用獎助措施、缺工就業獎勵、跨域就業補助等各項促進就業措施，以協助失業勞工儘速重返職場。
勞動部提醒，民眾對於上述相關就業服務及申請訊息，都可以上勞動部勞力發展署官網查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888詢問，亦可洽詢花蓮就業中心（03）-832-3262、玉里就業中心（03）888-2033，將由專人提供說明及推介。
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