台積電創天價吸金帶動台股創高 5大千金股卻逆勢臉綠
台積電昨（8）日宣布獲美國晶片法案、可達最高66億美元直接補助，同時拍板第3座晶圓廠，再加上地震後台積電機台快速復原，獲得信評機構的肯定，台積電ADR漲1%，台積電今（9）日股價報喜，早盤大漲29元，來到812元，再度創下歷史新高，漲幅3%以上，也帶動大盤大漲300點，創高來到20718點，不過台積電吸走資金，也讓5大千金股全臉綠！
記者許家禎／台北報導
台積電指出，TSMC Arizona的第一座晶圓廠依進度將於2025年上半年開始生產4奈米製程技術，繼先前宣布的3奈米技術，第二座晶圓廠亦將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片(Nanosheet)電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產，第三座晶圓廠預計將在21世纪20年代底採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。
台積電強調，維持其對長期財務目標的承諾，即營收以美元計的年複合成長率為15%至20%、毛利率達53%以上，且股東權益報酬率高於25%。另外，雖然台灣4月3日發生大地震，但台積電機台復原率驚人，歐美國家驚嘆其應變能力，就連全球三大信評機構穆迪8日也發布評論，表示從經濟、保險和供應鏈的三個角度看此次天災，認為經濟影響很小，但供應鏈需要做到分散風險。
台積電今日股價跳空開高走高，站上800元，早盤大漲29元，來到812元，再度創下歷史新高，也帶領台股大盤創高，大漲300點，來到20718點，漲幅1.2%。相關台積電設備族群也全動起來，包括盟立漲逾8%、上品漲6%以上，台燿、世禾、旺矽、創意、信紘科、家登、辛耘也漲3到4%。
不過，台積電創天價吸走資金，其他高價股逆勢臉綠！像是祥碩跌逾6%，來到2360元、信驊跌5%多，來到3215元。M31、緯穎與世芯-KY跌3到4%，來到1335元、2370元與3040元。