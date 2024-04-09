黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

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此時，坐在來賓席的大炳嚴肅地追問，「黃子佼約你那天有沒有叫妳一定要穿女子高中生制服？」雖然成功逗笑全場，但昔日大炳的一席話，放到現在卻讓人毛骨悚然，紛紛推測大炳是不是早就知道黃子佼私下的特殊癖好，「現在再看真的嚇到不行」、「現在看這個片段真的笑不出來，超級噁心」、「天啊！這是代表當時就這樣了嗎？那受害者是不是很多？」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。
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※據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。
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