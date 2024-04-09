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黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

▲大炳在26年前聽到有正妹素人私下被黃子佼約去試鏡，讓他嚴肅地提醒，「有沒有叫妳一定要穿女子高中生制服？」似乎意有所指，引發大家討論。（圖／翻攝中視新聞YouTube）
▲大炳在26年前聽到有正妹素人私下被黃子佼約去試鏡，讓他嚴肅地提醒，「有沒有叫妳一定要穿女子高中生制服？」似乎意有所指，引發大家討論。（圖／翻攝中視新聞YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人黃子佼再度掀起MeToo風暴，繼爆出藏有上百部女性不雅片後，又遭到K小姐控訴17歲被性侵一事，掀起各界人士撻伐，而網友們更是挖出黃子佼過往的節目片段，並成功找到各種噁心的痕跡，就連26年前，有正妹素人在《我猜我猜我猜猜》節目上爆料，曾被黃子佼私下要電話約去工作室，此時，已故藝人大炳（余炳賢）竟嚴肅詢問，「黃子佼約妳那天有沒有叫妳一定要穿女子高中生制服？」影片再度引發討論。

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時間回到26年前的綜藝節目《我猜我猜我猜猜》，一位正妹素人竟然當著小S面前爆料，黃子佼曾私下和她要過電話，並透露黃子佼真的有打來約她去工作室，這讓當時還跟黃子佼熱戀的小S有些震驚，「什麼時候？」正妹素人才說，大約在1個月前，兩人還約在攝影棚內試鏡。

▲正妹素人（左）自爆黃子佼私下要過電話，還約她試鏡，這讓當時還是女友的小S（右）有些震驚。（圖／翻攝中視新聞YouTube）
▲正妹素人（左）自爆黃子佼私下要過電話，還約她試鏡，這讓當時還是女友的小S（右）有些震驚。（圖／翻攝中視新聞YouTube）
此時，坐在來賓席的大炳嚴肅地追問，「黃子佼約你那天有沒有叫妳一定要穿女子高中生制服？」雖然成功逗笑全場，但昔日大炳的一席話，放到現在卻讓人毛骨悚然，紛紛推測大炳是不是早就知道黃子佼私下的特殊癖好，「現在再看真的嚇到不行」、「現在看這個片段真的笑不出來，超級噁心」、「天啊！這是代表當時就這樣了嗎？那受害者是不是很多？」

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