八方雲集爆食物中毒！4人吃鍋貼、玉米濃湯吐瀉　該分店正常營運

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八方雲集近日屢出狀況，今年1月被網友於臉書社團爆料，到分店買鍋貼，打開後卻是「整盒焦黑致癌物」，即鍋貼底部煎到焦黑，後該分店除了向消費者道歉，也更換一份全新現煎鍋貼，且該分店也被召回重新教育訓練，當日停業一天。
3月再出事！6264公斤蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集
另外今年3月也捲進蘇丹紅事件，爆出共有6264公斤蘇丹紅辣椒粉流向品牌旗下分店，八方雲集一開始強調並未採購，但遭到高雄市衛生局打臉，調查查出有3份進口報單，確實有5批違規辣椒粉明確流向八方雲集。後八方雲集又再次發布聲明，全面配合高雄市衛生局查核並自主擴大停止使用該供應商之原料。
4月再傳食物中毒，4人吃鍋貼、玉米濃湯上吐下瀉
而昨（8）日台北市衛生局又接獲醫院通報，有民眾6人7日晚間購買八方雲集某分店的「玉米濃湯」及「鍋貼」後，其中4人於7日晚上8點半陸續出現嘔吐、腹瀉、噁心等症狀至醫院就醫，疑似食品中毒。衛生局獲報後立即至餐廳依食品良好衛生規範準則進行衛生稽查，發現有冷凍庫、層架、風扇不清潔、冷凍庫溫度高於-18度C、牆面有剝落等缺失。
台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁說明，衛生局已限期業者4月11日前改善完竣，屆期複查若未常改善完竣，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條開罰6萬至2億元罰鍰。此外，衛生局也抽驗工作人員手部檢體、鍋貼盤、鍋貼餡料棒等3件環境檢體，若後續檢出病源菌將食品安全衛生管理法第15條及第44條開罰6萬到2億元罰鍰。
總公司回應：此為疑似案件，該門市可正常營運
八方雲集總公司今早回應，爆發事件的該分店北投公館店8日下午接獲衛生局查核，僅說明為疑似食物中毒，已協助衛生局採檢，目前尚未得到確切結果，希望能盡快釐清真正原因。並針對衛生局提到的缺失說明，冷凍庫溫度高於-18度C是因為當時冰箱因為生意正繁忙，反覆的開與關造成；而牆面剝落則是因為最近地震頻繁。
八方雲集總公司再次強調，相當關心個案情況，也提及當天該門市沒有其他消費者出現類似情況，希望衛生局可以儘速找到真正原因。另外，為了確保安全，該門市於打烊後進行環境清潔消毒，衛生局提出的硬體改善事項，已經立即改善，此為疑似案件，但是該門市仍可正常營運。