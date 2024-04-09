電費漲！家中暗藏的吃電怪獸？專家教你省下3倍隱形成本
電價自4月起調漲，這一變動對許多家庭來說，將面臨更高的生活開銷壓力。然而，透過維持家用設備的良好狀態，便能有效節約用電，尤其在氣溫升高的季節，冷氣成為家庭中耗電量最大的大型家電設備。專家建議，若冷氣機長期不做清潔維護，影響效能及用電量會比正常情況增加2至3倍，因此，定期的清潔維護是關鍵，不僅能節約電能，還能提升冷氣效能，延長壽命，建議每2至3個月進行一次專業清潔，以保持最佳運作狀態。
記者顏真真／台北報導
夏天還沒到，氣溫已逐漸升高，不少人甚至已受不了開冷氣，其實冷氣也是家庭中耗電量最大的大型家電設備，長時間使用不僅耗費電能，還會積聚灰塵和污垢，進而影響效率和性能。HoHo居家清潔專家指出，若以一台3000W冷氣機計算，每個家庭每月冷氣用電720度，使用電費約$2,485元，若冷氣機長期不做清潔維護，影響效能及用電量會比正常情況增加2至3倍，相當於每個月產生4970元額外支出。
因此，定期的清潔維護是關鍵，不僅能節約電能，還能提升冷氣效能，延長壽命，HoHo居家清潔專家建議，每2至3個月進行一次專業清潔，以保持最佳運作狀態。
不過，由於多數家庭缺少專業的工具和設備，往往只能清洗冷氣機濾網，而不能徹底清潔冷氣機內部零件，如冷凝器、風扇和蒸發器等。這些零件中積聚的灰塵、污垢和細菌可能影響冷氣機的效率和室內空氣品質。此外，清洗過程可能涉及冷氣機的電氣組件，清洗時必須特別注意安全，並考慮 到專業冷氣清潔的重要性，建議委託具備專業技能和設備的服務供應商。