石綿致癌奪命！確診後恐活不到1年　健保4月起納入「雙免疫治療」

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黃彥翔表示，根據國健署癌症登記資料，2021年新發的惡性肋膜間皮瘤新發個案數為92人，屬於相當罕見的癌症類型，其風險因子與早年建築、裝潢常用的石綿有關，但過去也有過40歲的年輕女性上班族個案，最一開始的症狀包括呼吸喘、胸背疼痛等，不過根據問診後所知資訊，該位個案並未接觸過石綿等風險因子，致病原因仍不明確。
對於惡性肋膜間皮瘤的治療，黃彥翔說，患者確診時，有半數已經是疾病晚期，僅有20%可以接受手術，但術後復發率高達75%，僅使用化療的情況下，患者的3年存活率僅有15%，患者確診到死亡，往往僅有1年不到的時間。
然而，健保自4月1日起給付特定條件的惡性肋膜間皮瘤「雙免疫治療」，黃彥翔說，雙免疫治療需要同時使用的藥劑有2種，其中一種是6週打一次、一種是2週打一次，目前已經證實可以增加患者的3年存活率為23%，3年級並無惡化比例從1%提高到14%，生活品質大大改善，存活時間中位數也拉長到1年半。
黃彥翔表示，患者同時使用兩種藥劑的時候，需要負擔的費用可以達到20萬，平時的花費也落在10萬元以上，患者往往又以藍領階級為多，過去往往面臨看得到、用不到的困境，或是需要拿出畢生積蓄來續命，健保提供給付後，一年約有20到30位患者可以受惠。