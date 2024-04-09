人物／傳顧立雄將接任國防部長　驚人資歷一次看

石綿致癌奪命！確診後恐活不到1年　健保4月起納入「雙免疫治療」

▲健保自4月1日起，將符合條件的惡性肋膜間皮瘤「雙免疫治療」納入健保給付，每年約可有20至30位患者受惠。（圖／記者林志怡攝，2024.04.09）
▲健保自4月1日起，將符合條件的惡性肋膜間皮瘤「雙免疫治療」納入健保給付，每年約可有20至30位患者受惠。（圖／記者林志怡攝，2024.04.09）

記者林志怡／台北報導

衛福部健保署自4月1日起，將符合條件的惡性肋膜間皮瘤患者「雙免疫治療」納入健保給付。台中榮總胸腔內科主治醫師黃彥翔指出，這項癌症與長期接觸石綿等致癌物有關，患者多為藍領的中高齡長者，過往僅使用化療治療，存活時間中位數僅1年；雙免疫治療可將時間拉長為1年半，並大幅改善患者生活品質，每年約可有20到30位患者受惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部長陳育民表示，早期建築常使用石綿作為建築、裝潢材料，但後來石棉被國際認定為一級致癌物，台灣也納入法規管理，但因為其潛伏期可長達40年，故許多患者是在早年工作留下禍根、中高齡後才發病，讓癌友與家屬心情上難以接受。

黃彥翔表示，根據國健署癌症登記資料，2021年新發的惡性肋膜間皮瘤新發個案數為92人，屬於相當罕見的癌症類型，其風險因子與早年建築、裝潢常用的石綿有關，但過去也有過40歲的年輕女性上班族個案，最一開始的症狀包括呼吸喘、胸背疼痛等，不過根據問診後所知資訊，該位個案並未接觸過石綿等風險因子，致病原因仍不明確。

對於惡性肋膜間皮瘤的治療，黃彥翔說，患者確診時，有半數已經是疾病晚期，僅有20%可以接受手術，但術後復發率高達75%，僅使用化療的情況下，患者的3年存活率僅有15%，患者確診到死亡，往往僅有1年不到的時間。

然而，健保自4月1日起給付特定條件的惡性肋膜間皮瘤「雙免疫治療」，黃彥翔說，雙免疫治療需要同時使用的藥劑有2種，其中一種是6週打一次、一種是2週打一次，目前已經證實可以增加患者的3年存活率為23%，3年級並無惡化比例從1%提高到14%，生活品質大大改善，存活時間中位數也拉長到1年半。

黃彥翔表示，患者同時使用兩種藥劑的時候，需要負擔的費用可以達到20萬，平時的花費也落在10萬元以上，患者往往又以藍領階級為多，過去往往面臨看得到、用不到的困境，或是需要拿出畢生積蓄來續命，健保提供給付後，一年約有20到30位患者可以受惠。

70歲韓劇「爸爸專業戶」宋閔亨逝世！4次戰勝肝癌　遭膽囊癌奪命

中國烏魚子檢出致癌禁藥！孔雀綠恐引發肝癌　1.4萬公斤退運銷毀

英國國王查爾斯三世罹癌　外媒盤點若「病重」將由誰代理王室職務

定期檢查揪出早期乳癌　型別不幸難治療！新輔助藥物降3成復發率

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞