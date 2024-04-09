2026「卡位站」！台中旱溪媽祖出巡 藍綠市長熱門人選都到了
台中市東區樂成宮旱溪媽祖年度遶境活動今天起駕，台中市長盧秀燕一早出席扶轎，國民黨立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純也都到了！兩人都是下屆市長選舉熱門人選，且都不是選區立委，爭相亮相引起地方熱議；江啟臣雖為副院長且有執政優勢，卡位能耐似略遜年年都來的何欣純一籌，但兩人都強調只是單純的參拜祈福，與選舉無關。
記者顏幸如／台中報導
台中市2026挑戰市長大位的人選，目前討論較熱烈的是國民黨江啟臣與民進黨何欣純，立委楊瓊瓔與蔡其昌也有機會；民眾黨主委江和樹則力勸黨主席柯文哲南下一戰。有趣的是，藍綠4老將的選區都在合併前的舊台中縣區，人口稠密的舊台中市區，立委席次被國民黨新人羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪全包，因此如何先馳得點，在舊市區打開知名度、建立支持度，成為決戰關鍵。
樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄是台中舊市區重要的宗教盛會，因為「旱溪媽」遶境範圍遍及市區與屯區，且是全台天數最長的媽祖遶境，長達22天，遶境範圍包括台中烏日、霧峰、大里、太平、東區、南區、南屯、北屯、北區、西區、中區等共10區、116里，一直被地方政壇視為「選市長必到」場合，以往藍綠有意參選市長的政治人物都會出席爭取曝光。
樂成宮董事長是前民進黨市議員何敏誠，但他與不同政黨都保持友好關係，「旱溪媽」遶境今（9）日上午起駕，依例由台中市長盧秀燕與何敏誠將媽祖請上轎，藍綠熱門市長人選都到場，尤其江啟臣選區在原縣區山城，今天是第一次參加旱溪媽遶境，格外引人注目，不過他初來乍到可能不太熟稔，無論卡位或流程都略遜何欣純一籌。