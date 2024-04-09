緯軟公布3月營收8.27億元、Q1營收24.19億元 雙雙創下同期新高
緯創集團旗下資訊服務商緯軟公布今（2024）年3月合併營收為8.27億元、月增10.1%、年增15.7%。第1季合併營收24.19億元、季減0.8%、年增17.7%，雙雙創下同期新高紀錄。展望後市，緯軟預期今年首季為全年營運谷底，後續營收成長可期。
記者魏妤庭／台北報導
緯軟今年3月單月合併營收為8.27億元、月增10.1%、年增15.7%，再寫下同期新高。另累計今年第1季合併營收24.19億元、季減0.8%、年增17.7%，同樣改寫同期新高紀錄。
緯軟表示，排除工作天數縮短對營收的影響，加上互聯網龍頭客戶剛性需求穩定挹注營收成長，智慧汽車重點客戶首季需求不墜，為成長動能帶來支撐力道，推動第1季合併營收順利繳出歷年同期新高成績單，預期首季為全年營運谷底，後續營收成長可期。
至於今年營運表現，緯軟表示，中國景氣仍在谷底持續動盪，經濟復甦時機存在不確定性，但看好大型互聯網企業對生成式AI的投入持續升溫，推動雲端服務增長，將帶來新應用新商機。近期除了加強與國際雲平台大廠合作，協助客戶推動數位進程與AI應用，也積極攜手合作夥伴拓展ESG商機。