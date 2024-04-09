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台積電再創高站穩800元、市值突破21兆　台股同步創新高至20787點

▲台北股市今（9）日在台積電創高的帶動下開高走高，午盤上漲369.6點或1.81%，來到20787.3點，再創歷史新高。（示意圖／美聯社）
▲台北股市今（9）日在台積電創高的帶動下開高走高，午盤上漲369.6點或1.81%，來到20787.3點，再創歷史新高。（示意圖／美聯社）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（9）日在台積電創高的帶動下開高走高，午盤上漲369.6點或1.81%，來到20787.3點，再創歷史新高，預估成交量為4600億元。

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在大盤創下歷史新高之際，中小型股就遇到賣壓，今日再創逾23年新高後，跳水翻黑，午盤下跌1.05點或0.41%，來到254.88點，預估成交量為1180億元。午盤個股成交量前五名為：矽統、群創、緯創、中鋼、鴻海；個股成交值前五名為：台積電、緯創、鴻海、矽統、世芯-KY。

早盤權值股一同領攻，可惜到午盤走勢出現分歧。首先是權王台積電，今日開高走高，再創歷史新高，最高點來到818元，成攻站上800元關卡，市值也衝破21兆元，創下歷史新高；鴻海走勢就比較震盪，開高之後走低翻黑，午盤翻紅上漲2元或1.27%，來到160元；聯發科則是上漲15元或1.3%，來到1165元。

台積電登高一呼，激勵相關概念股同步走高，盟立午盤亮燈漲停，來到53.7元，上品漲逾5%，信紘科、長興、精材、創意則是上漲逾1%。

不只是台積電供應鏈走高，半導體股也一起動起來，矽統昨日帶來財報好消息，今日股價一度攻上漲停，午盤漲逾9%，穎崴上漲逾4%，矽力-KY漲逾3%。

此外，重電股也是資金簇擁方向，受惠於台電強韌電網計劃以及電價調漲話題，再加上重電產業國際聯盟成型，國內重電四雄華城、士電、中興電、亞力大搶全球訂單均傳來捷報，劍指海外千億元重電訂單量能，激勵重電族群強力表態，亞力早盤直奔漲停板128元，爆出超過38000張大量，華榮同步亮燈，華城漲逾9%，逼近漲停，士電上漲逾7%，力山漲逾4%，樂事綠能漲逾3%。

此外，鋼鐵股群起大漲，四月初中國中央發改委、工信部、國家統計局同時出面，合力調控2024年粗鋼產量，將優化鋼鐵產業視為重點政策，且亞洲鋼價下跌至500美元附近，「超便宜」價格遭多家鋼廠瘋搶，具有逢低承接，迎接新反彈行情的味道，受消息激勵，鋼鐵股多檔漲停，第一銅、中鴻、燁興、千興亮燈，海光上漲逾9%，威致上漲逾7%。

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