加碼美國廠強心針打得正是時候？專家：台積電化地震危機為轉機

我是廣告 請繼續往下閱讀
台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電可以在地震後，以最短時間恢復正常營運與生產水準，主要原因有三。首先是台積電超越法規的防震措施，台灣位處地震帶，難免會有大地震，921過後台灣科技大廠都針對廠房與機台提升防震，台積電也是，過去幾年累積了廠房與機台防震係數上的提升，使地震發生後，損害能降到最低。
第二是台灣供應鏈完整有群聚效應，台積電大聯盟也都知道地震發生後，包括材料、設備與維修服務都要第一時間到位。第三是台灣工程師有責任心、配合度高，都知道地震要立刻回到公司，協助恢復生產作業流程。
因此台積電在4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率超過70%，新建的晶圓廠復原率更是超過80%，5日指出除了位於震幅較大地區的部分生產線，需要較長的時間調整校正以回復自動化生產外，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，公司全年業績展望以美元計仍將維持1月法說會說法，全年營收預計成長低至中段二十位數（low-to-mid twenties）百分比。
劉佩真表示，雖然地震發生後，歐美紛紛質疑台積電的地理位置與風險，一旦產線停擺將對全世界造成重大衝擊與影響，但台積電反而將危機化為轉機，積極及時對外溝通修復狀況，充分展示唯有台灣可以在天災來臨時，做到那麼短時間恢復營運與產線。
因此，劉佩真認為，台積電宣布加碼美國3廠，外界憂心護國神山重心是否會外移，但以群聚效應來說，不論是成本考量、預防風險或是人才部分，台灣還是最好的發展基地與先進製程研發中心，因為相同的狀況，天災若是發生在海外廠，可能都無法那麼快速因應、短時間恢復原貌，因此說台積電會重心外移，短時間不太可能，因為台灣擁有的優勢是其他地方不可取代的，將持續展現根留台灣、深耕台灣的優勢。