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加碼美國廠強心針打得正是時候？專家：台積電化地震危機為轉機

▲有專家指出，台灣擁有的優勢，其他海外廠絕對比不上，尤其以剛經歷的大地震來看，台積電把危機化為轉機，即便這時候宣布美國廠加碼，但也正好展現「台灣獨強」的現況。（圖／NOWnews資料照片）
▲有專家指出，台灣擁有的優勢，其他海外廠絕對比不上，尤其以剛經歷的大地震來看，台積電把危機化為轉機，即便這時候宣布美國廠加碼，但也正好展現「台灣獨強」的現況。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電之前屢屢因為台灣面臨地緣政治關係、兩岸情勢緊張，再加上4月3日才發生大地震，產能過於集中在台灣，台積電將面臨分散風險的更大壓力，恰巧8日台積電又宣布加碼美國廠，且涉及2奈米及以下先進技術製程，外界憂心護國神山難道重心要移到海外嗎？不過有專家指出，台灣擁有的優勢，其他海外廠絕對比不上，尤其以剛經歷的大地震來看，台積電把危機化為轉機，即便這時候宣布美國廠加碼，但也正好展現「台灣獨強」的現況，反而像是打了強心針。

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台積電地震過後，復原率驚豔全世界，台積電也強調，維持長期財務目標的承諾，即營收以美元計的年複合成長率為15%至20%、毛利率達53%以上，且股東權益報酬率高於25%。就連全球三大信評機構穆迪8日也發布評論，表示從經濟、保險和供應鏈的三個角度看此次天災，認為經濟影響很小，但供應鏈需要做到分散風險。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電可以在地震後，以最短時間恢復正常營運與生產水準，主要原因有三。首先是台積電超越法規的防震措施，台灣位處地震帶，難免會有大地震，921過後台灣科技大廠都針對廠房與機台提升防震，台積電也是，過去幾年累積了廠房與機台防震係數上的提升，使地震發生後，損害能降到最低。

第二是台灣供應鏈完整有群聚效應，台積電大聯盟也都知道地震發生後，包括材料、設備與維修服務都要第一時間到位。第三是台灣工程師有責任心、配合度高，都知道地震要立刻回到公司，協助恢復生產作業流程。

因此台積電在4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率超過70%，新建的晶圓廠復原率更是超過80%，5日指出除了位於震幅較大地區的部分生產線，需要較長的時間調整校正以回復自動化生產外，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，公司全年業績展望以美元計仍將維持1月法說會說法，全年營收預計成長低至中段二十位數（low-to-mid twenties）百分比。

劉佩真表示，雖然地震發生後，歐美紛紛質疑台積電的地理位置與風險，一旦產線停擺將對全世界造成重大衝擊與影響，但台積電反而將危機化為轉機，積極及時對外溝通修復狀況，充分展示唯有台灣可以在天災來臨時，做到那麼短時間恢復營運與產線。

因此，劉佩真認為，台積電宣布加碼美國3廠，外界憂心護國神山重心是否會外移，但以群聚效應來說，不論是成本考量、預防風險或是人才部分，台灣還是最好的發展基地與先進製程研發中心，因為相同的狀況，天災若是發生在海外廠，可能都無法那麼快速因應、短時間恢復原貌，因此說台積電會重心外移，短時間不太可能，因為台灣擁有的優勢是其他地方不可取代的，將持續展現根留台灣、深耕台灣的優勢。

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