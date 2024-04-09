宋昰昀校暴事件+1！不只學弟受害　女同學控：被打到4週才痊癒

我是廣告 請繼續往下閱讀
A反駁宋昰昀先前的澄清說法，「只是把坐在鄰座同學（A）來學校了的事情，告訴了學校的小混混，並沒有直接參與施暴」，透露當年他們的座位是一列一列的，沒有所謂的鄰座，「那天我甚至沒有去上學，卻被同學叫了出去遭受毆打，宋昰昀也的確有用手和腳打我」。
由於暴打學弟的消息曝光後，宋昰昀堅稱她和學弟並不認識，A也不滿表示：「根本不像話，她聽到名字就應該要想起來是誰，宋昰昀的校園暴力不是疑雲，是不爭的事實」，被問到若是宋昰昀道歉的話會如何回應，A態度強硬：「我不想接受她的道歉，她毀了我的高中生活，她的挑撥離間，我直到長大後回想都還是覺得她太壞了，我跟她之間應該沒有過節，至今都還是不懂為何要這樣對我」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110