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宋昰昀校暴事件+1！不只學弟受害　女同學控：被打到4週才痊癒

▲宋昰昀先前被爆出打學弟巴掌一個半小時的校園霸凌事件，如今又有受害者A出面指控她的惡行。（圖／宋昰昀IG）
▲宋昰昀先前被爆出打學弟巴掌一個半小時的校園霸凌事件，如今又有受害者A出面指控她的惡行。（圖／宋昰昀IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓37歲女星宋昰昀外型亮眼，最近才因韓劇《和我老公結婚吧》的心機閨密一角走紅，卻被爆出打學弟巴掌一個半小時的校園霸凌事件，經紀公司也承認她曾因為暴力事件遭強制轉學，引發外界譁然，沒想到如今又有受害者A再度爆料，曾被宋昰昀打到要花一個月才能痊癒。

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▲宋昰昀保養得宜，完全看不出已快40歲，演出《和我老公結婚吧》清純外表搭配撫媚神情，引粉絲讚嘆。（圖／tvN劇照）
▲宋昰昀最近演出《和我老公結婚吧》走紅，卻被爆出校園暴力事件。（圖／tvN劇照）
節目《事件班長》製作單位找到宋昰昀在盤浦高中的同班受害者A，A也爆料，當年宋昰昀轉入他們班後就開始離間同學間的感情，甚至聯合其他人施暴，「我被打到醫師判定我需要4周的時間才能痊癒」，事後有其中兩名加害同學的父親登門向A道歉，但宋昰昀卻沒有任何表示。

▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲宋昰昀接連被控訴霸凌同學。（圖／JTBC News YouTube）
A反駁宋昰昀先前的澄清說法，「只是把坐在鄰座同學（A）來學校了的事情，告訴了學校的小混混，並沒有直接參與施暴」，透露當年他們的座位是一列一列的，沒有所謂的鄰座，「那天我甚至沒有去上學，卻被同學叫了出去遭受毆打，宋昰昀也的確有用手和腳打我」。

▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲宋昰昀澄清和受害學弟不認識，卻被A的爆料打臉。（圖／宋昰昀IG）
由於暴打學弟的消息曝光後，宋昰昀堅稱她和學弟並不認識，A也不滿表示：「根本不像話，她聽到名字就應該要想起來是誰，宋昰昀的校園暴力不是疑雲，是不爭的事實」，被問到若是宋昰昀道歉的話會如何回應，A態度強硬：「我不想接受她的道歉，她毀了我的高中生活，她的挑撥離間，我直到長大後回想都還是覺得她太壞了，我跟她之間應該沒有過節，至今都還是不懂為何要這樣對我」。

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