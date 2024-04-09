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避投資硬傷！高股息ETF有3點必看　長期存股00878報酬佳

▲法人表示，若以長期存股為目標的話，應該留意不同高股息ETF的特性跟屬性，因為長期來說，抱得住、抱得久，比短線報酬來得更重要。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人表示，若以長期存股為目標的話，應該留意不同高股息ETF的特性跟屬性，因為長期來說，抱得住、抱得久，比短線報酬來得更重要。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

高股息ETF話題持續熱燒，已成為投資人爭相擁有的理財清單，集保資料顯示，截至上周4月3日，市面上共有19檔台股高股息ETF，今年以來已達到573萬人，大增177.7萬人，規模從新台幣8,597億元爆衝到1.2兆元，其中成立近4年的國泰永續高股息00878最新受益人數已來到122.5萬人，等同每5位高股息ETF的投資人，就有1位選擇00878。法人表示，若以長期存股為目標的話，應該留意不同高股息ETF的特性跟屬性，因為長期來說，抱得住、抱得久，比短線報酬來得更重要。

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國泰投信ETF研究團隊建議，投資高股息ETF有三大點要注意。一、不能只單看殖利率或配息次數，要留意總報酬：因為配息率並不代表ETF的報酬率，如果沒有填息的話，再高的配息其實也沒有帶來實質的報酬，而ETF配息率是否合理，可觀察台股符合自身現金流需求，反而更為重要。

二、重視ETF的持股內容：要長期存股，市值大小、產業配置均衡就很重要，市值大的公司其穩定性較高、具有良好的流動性，反觀若聚焦中小型股，又只單押單一產業，波動可能較大；更進階來看，若ETF持有過多流動性不夠的個股，當ETF必須進行持股調整時，還會造成ETF的「隱性成本」。

三、留意ETF的周轉率、費用率：因為目前有許多ETF，是以大量換股的方式，使帳面配息率提高，但卻沒有實質的參與到持股填息的過程，造成基金成本徒增，費用率上升，其實是投資的硬傷。

法人指出，00878能夠在數百檔ETF中，坐擁最多受益人，最大優勢即是獨具特色的指數規則，為台灣首檔ESG加上高股息設計的ETF，其二，00878成立近4年，有別於新掛牌或募集中的ETF，僅能以指數回測數據做推算，00878歷經台股的多空考驗，亮眼成績是最好的證明，2023年其標的指數「MSCI台灣永續高股息指數」含息報酬率高達47.8%，遠高於台灣加權股價報酬指數的31.5%，2022年時股債雙殺，亦能幫助投資人降低資產損失幅度。

第三，00878指數擁有產業均衡的選股池邏輯，精選平穩營運、永續經營的公司，均衡布局電子、金融和傳產業，不以單一產業為主，可真正享受到產業輪動的契機。專家分析，美國降息在即，對台美股市都是利多，建議投資人選擇具有穩健息收、績優且波動度低的標的如00878，以定期定額方式買進，享受長期投資收益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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