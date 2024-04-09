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台積電站上819元創新高！台股受激勵大漲378點、收20796點同創高

▲台北股市今（9）日在台積電創高的帶動下開高走高，終場上漲378.5點或1.85%，來到20796.2點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（9）日在台積電創高的帶動下開高走高，終場上漲378.5點或1.85%，來到20796.2點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（9）日在台積電創高的帶動下開高走高，電金傳同步上揚，終場上漲378.5點或1.85%，來到20796.2點，再創歷史新高，成交量為4423.01億元。

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在大盤創下歷史新高之際，中小型股就遇到賣壓，今日再創逾23年新高後，跳水翻黑，終場下跌1點或0.39%，來到254.93點，成交量為1179.9億元。今日個股成交量前五名為：群創、矽統、緯創、大亞、中鋼；個股成交值前五名為：台積電、緯創、鴻海、中興電、世芯-KY。

帶動台股創新高的最大攻臣就是權王台積電，最高點一度來到820元，成攻站上800元關卡，市值也衝破21兆元，終場收漲36元或4.6%，來到819元，創下歷史新高，貢獻大盤指數就有288點，也就是說超過7成以上的漲點都是台積電貢獻的；鴻海走勢就比較震盪，開高之後走低翻黑，午盤翻紅，可惜偉盤收在平盤158元；聯發科則是上漲10元或0.87%，來到1160元。

不只台積電走高，設備股也同聲慶賀，主要是台積電昨日宣布獲美國晶片法案、可達最高66億美元直接補助，同時拍板第3座晶圓廠，再加上地震後台積電機台快速復原，獲得信評機構的肯定，盟立緊鎖漲停，來到53.7元，穎崴漲逾5%，帆宣、光罩上漲逾4%，公準上漲逾3%。

不只是台積電供應鏈走高，半導體股也一起動起來，矽統昨日帶來財報好消息，今日爆出將近17萬張的大量，攻上漲停，天虹、穎崴上漲超過半根停板，矽力-KY、力智、威盛上漲逾3%。

此外，重電股也是資金簇擁方向，受惠於台電強韌電網計劃以及電價調漲話題，再加上重電產業國際聯盟成型，國內重電四雄華城、士電、中興電、亞力大搶全球訂單均傳來捷報，劍指海外千億元重電訂單量能，激勵重電族群強力表態，華榮、華城、士電、亞力亮燈漲停，大亞漲逾5%，玖鼎電力、樂事綠能、華新漲逾3%。

此外，鋼鐵股群起大漲，四月初中國中央發改委、工信部、國家統計局同時出面，合力調控2024年粗鋼產量，將優化鋼鐵產業視為重點政策，且亞洲鋼價下跌至500美元附近，「超便宜」價格遭多家鋼廠瘋搶，具有逢低承接，迎接新反彈行情的味道，受消息激勵，鋼鐵類股走高，類股指數上漲將近4%，成為今日漲幅冠軍，第一銅、中鴻、海光、燁興、千興亮燈漲停，新鋼、威致上漲逾7%，燁輝上漲逾6%。

午盤過後，金融股也跟上漲勢，類股指數上漲1%，第一保漲逾4%，新產、國泰金、旺旺保漲逾2%。

此外，航運股也跟著動起來，尤其是散裝航運，主要是反應市場缺船，加上巴拿馬及蘇伊士運河運河行走困難，使得船舶在市場呈現供不應求的狀況，帶動運價上漲，激勵慧洋-KY漲逾8%，新興、裕民漲逾3%。

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