黃子佼性侵風波擴大！藍綠白罕見達共識　促修法重罰「最重死刑」

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國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨立委已有幾位針對刑法第286條提出修正草案，他個人也提出刑法第83條修正草案，都已經付委。刑法第83條是針對未成年，如果是犯罪性侵或相關犯罪的追溯期，要保留到成年，即停止追溯期，到成年之後才能夠開始起算。重點是要加強給未成年的被害者的保護，在未成年時遭受侵犯，可能是因為權勢或其他原因，沒有舉發犯行，但不能讓加害者有恃無恐或僥倖逃避，因此提出相關修法。
民進黨立委林月琴、范雲、郭昱晴、吳沛憶今天也舉行記者會表示，立法院去年修正的性私密影像四法，將「持有兒少性私密影像」，訂定了1年以下有期徒刑、拘役或3至30萬元罰則。范雲認為，購買非法性影像的人，就是加害人。購買兒少性影像，就是鼓勵兒少性剝削，若沒有這些購買者的金援，性剝削產業鏈就難以形成，將提案修法提高購買兒少性私密影像罰則。
民眾黨立法院黨團今天上午也舉行記者會，宣示未來將啟動修法程序，訂定法官的量刑基準，重點在於「散布愈多、量刑愈重」，預計在1周內舉行公聽會，釐清現行法規的不足與執法面的缺漏，杜絕性剝削產業鏈橫行的亂象。
民眾黨團副總召黃珊珊表示，對於持有、散布、販售、製造兒少性影像者，現行法規已經有相關罰則，不過受限於法官裁量權，導致刑度有所差異，針對被害兒童的內容與年齡，根據影像的露骨程度、殘虐程度及加害者的資歷，應要訂立不同的量刑標準。