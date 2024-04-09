「最美星二代」韓菲朝聖IU有fu了！6月14日開唱 門票開賣時間曝
▲韓菲為藝人王中平和余皓然的女兒，受封「最美星二代」，她將首次在「2024讚聲演唱會」上開唱。（圖／寬宏藝術提供）
記者
吳雨婕／綜合報導
2024-04-09 13:56:58
2024讚聲系列演唱會今（9）日公開最後兩個場次，分別為「最美星二代」韓菲與「暖聲情歌王」品冠，相繼於6月在華山Legacy開唱。首次在Legacy開唱的韓菲坦言：「心情很開心也很緊張，有種離夢想越來越近的感覺，這次演唱會上將會帶來意想不到的歌！」她也提到，日前看完IU的演唱會後，從裡頭獲得滿滿的正能量。此次「韓菲美麗境界演唱會」與「品冠『今夜老黃是在哈囉』Hello Victor LIVE」分別將於6月14日與6月15日登場，售票時間同為4月11日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。
擁有「最美星二代」的韓菲，是藝人王中平和余皓然的女兒，以清新甜美的外型及清亮嗓音圈粉無數。在去年出道兩個月就舉辦個人專場演唱會，吸引不少粉絲朝聖。韓菲不只有耀眼的外型，內在更富有滿滿才華，專輯的詞曲創作一手包辦，連合聲編寫也難不倒她，這次將在華山Legacy首次登台獻唱，讓韓菲繃緊神經，努力與團隊討論，要給大家印象深刻的舞台。上周末更開心朝聖偶像IU的演唱會，韓菲指出：「看完IU的演唱會，從中獲得滿滿的正能量，也給我在舞台表演與歌曲呈現上更多的靈感，也希望能夠把自己想傳達的意念，透過演唱會給歌迷朋友。」 許久未在Legacy開唱的品冠，他指出：「這次的Legacy live希望有別於之前『不如我們今天見』的大部分曲目，所以取了一個比較好玩的Live名稱「今夜老黃是在哈囉」會唱一下平常大家比較少聽到甚至意想不到的歌。」在選歌方面目前朝著一半是自己的歌，一半是自己喜歡女歌手的歌曲進行重新編曲翻唱，風格上會以輕快活潑為主，給大家不同的聽歌體驗。對於演唱名稱「是在哈囉」，品冠笑說：「有時候自己陪小孩玩的時候，很容易忘記時間，都會被老婆唸『是在哈囉』，所以覺得很有趣，所以產生了這個想法。」 ▲▼韓菲（上圖）、品冠（下圖）都將在「2024讚聲演唱會」上登場。（圖／寬宏藝術提供）
「2024讚聲演唱會」卡司已全數公告，首場即將在本周末開跑，演出場次依序為4月14日緋紅魅影、4月26日徐暐翔、5月3日柏霖、5月4日具俊曄、5月10日蔡恩雨、5月11日李翊君、5月12日蕭煌奇、6月14日韓菲、6月15日品冠以及6月16日小賴賴晏駒，這3個月將帶給華山Legacy熱鬧非凡的周末。
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