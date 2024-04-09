網友買00878、00940哀號「被套牢在谷底」遭酸：你只適合定存
高股息ETF正夯，前陣子的「00940之亂」更是傳出有解定存也要來買，就是因為看好ETF配息比定存利率高而搶進場。不過，就有網友就抱怨自己買進00878、00940，結果現在股價都在谷底，讓他難過直呼「ETF套牢找夥伴」。發言一出被其他網友狠酸「ETF就是要存股，每個月定期定額沒在看市價」、「全部賣出放銀行，保證不賠」。
記者魏妤庭／台北報導
有網友在論壇Dcard發文表示，自己買進00878、00940，現在都在谷底，直呼ETF套牢找同伴。結果發文一出就有不少網友回應表示，「878誰跟你在谷底，看你這發言就知道活該賠錢」、「你3年後還套再上來發文，而不是虧個10%在套什麼」、「00878現在在谷底？那前面是怎樣，跌破桌面嗎？」、「「878在谷底我有沒有看錯？全部賣了去定存你只適合定存」。
也有人建議「有錢就繼續買壓低均價，沒錢就刪掉APP，一年後打開，我現在878太貴，但940甜甜價」、「繼續買壓低成本」、「ETF就是要存股，每個月定期定額沒在看市價」、「建議股票全都賣掉，然後app直接刪掉，錢全部乖乖放定存就好」、「全部賣出放銀行，保證不賠」。
法人便提醒，定存與ETF利息不同，股票畢竟有波動風險，能否保住本金則要看市場趨勢，若市場趨勢向下，利息再多，本金卻愈縮小，定存則是本金不受影響。ETF需要填息後才算是真正領到，投資人必須了解「投資有一定風險」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。