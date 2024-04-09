詐騙黑手伸進花蓮震災捐款專戶？數發部：將納管社群平台驗證身分

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柯志恩表示，近日開始出現社福團體被詐騙集團仿冒的狀況。詐騙集團假冒社福團體，先讓受害者匯款給真的社福團體，但後續的金融操作卻使許多民眾出現個資被盜、甚至還因此背負貸款70幾萬元等情事，要求警政署、金管會與數發部提出具體作為。
台灣認知功能促進協會常務理事盛寶嘉舉例，該協會自3月19日就收到許多188元小額捐款，有匯款者來電詢問是否舉辦捐款可參加抽獎活動，驚訝發現協會帳戶被詐騙集團利用，總計有350多位受害，向警方報案卻稱無法受理，必須由受害人親自在戶籍地報案，雖媒體已披露詐騙新手法，但這幾天假日仍陸續收到46筆捐款。其中最為可憐是一名待產孕婦被詐光60萬，還「被貸款」75萬元，損失慘重，求助無門。她也直言，若被害人沒有識破，就會導致後續的詐騙財損，也損害到社福團體的信譽。
行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明表示，詐騙型態推陳出新，牽涉到個資與錢財一定要非常謹慎，也表示打詐辦公室是任務編組，只能彙整資料，非執行單位。柯志恩則反問，行政院大張旗鼓成立打詐辦公室，難道只能「呼籲民眾」？不能有更積極、有效的具體作為？
刑事局副局長黃壬聰進一步回應，詐騙集團已走向跨境化、國際化，很多IP和機房設在國外，針對近期社福團體受害，刑事局已受理135件報案、詐騙金額584萬，並透過提款影像已掌握5、6位車手，將會積極偵辦，至於報案應統一窗口則會改進。
施偉仁表示，為減少民眾接觸及誤信詐騙廣告，現正與經濟部研議新增「網路廣告平台業」營業項目，並由數位部主管，未來推動FB等網路廣告平台需驗證社福團體等廣告刊登者身分，包括刊登公益勸募廣告應審查及揭露許可證號等，從源頭有效減少假帳號；透過強化身分驗證，更迅速下架網路詐騙廣告。