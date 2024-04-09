一粒雙胞胎姊姊來了！超仙側臉迷倒粉絲 吐槽妹：吃得比我多
幸福來得太突然！職棒台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」（趙宜莉）大跳旋律超洗腦的「葉保弟應援曲」，近日一炮而紅，沒想到她還有一個仙氣飄飄的雙胞胎姊姊，到球場幫妹妹應援時被捕抓到迷人側臉，讓球迷相當驚豔，在眾多粉絲敲碗之下，一粒姊姊終於現身Threads社群平台，親自說明自己跟妹妹為何長相不同的祕密，還吐槽一粒「她吃得比我多」，笑翻眾多球迷。
記者江芷稜／綜合報導
一粒暴紅後經常跟網友互動，有球迷捕捉到應援現場也有正妹，發文詢問「偶然拍到這樣的照片，不知道這美女有沒有用Threads，只是覺得好看才發」，竟釣出一粒現身回應「海巡路過，她其實是我雙胞胎姊姊」，證實爸媽和姊姊都到場幫她加油，讓大票網友驚呼「什麼，有兩粒！」話題立刻淹沒Threads平台。
在眾多球迷敲碗下，一粒姊姊今（9）日宣布加入Threads，笑說要「蹭一下粒寶流量」，感謝粉絲把她拍得很好看，不過姊姊和一粒雖然都很美，長相、體型卻有點不同，她親自解釋原因就是兩人是異卵雙胞胎，「因為是異卵，差兩分鐘，醫生選我當姊姊，然後我沒有搶她東西吃，她吃得比我還多」，還要球迷不用勸一粒多吃一點了。
網友戲稱她為「兩粒」，稱讚「一粒媽媽生得好」、「家庭基因太強大了」、「果然姊妹倆都是國民等級的寶藏女孩嗎？顏值好高」，拚命鼓吹她也加入啦啦隊，想看雙胞胎一起跳「保勝大帝應援舞」，不過答案可能會讓大家失望，一粒姊姊表示自己不會跳舞，沒有打算加入啦啦隊，要大家幫妹妹加油就好。
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