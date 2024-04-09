初瓦、嚮辣爆食物中毒案！營運長深夜發內部信 五大行動指示曝光
近來頻爆食安危機，王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店傳出食物中毒，目前該兩家門店已在4月6日停業，王品集團營運長李威進8日晚間，發出內部信向員工說明近況，也強調公司這幾天迫切想要找到問題的根源，不只2家分店與事業處承受巨大壓力，也讓集團員工承受輿論關注而表達謝意與歉意。
記者林莞茜／綜合報導
今年初甫接任營運長一職的李威進，在8日晚間發出員工內部信，根據《中央社》報導，李威進只是五大行動，首先是將持續關懷受到事件影響的消費者及員工，公司將以當責的態度負起相關責任；第二，兩家事件分店皆已全面進行清消，將停業直到查明原因並改善為止，並請所有分店在開店前後，務必依照集團食安規範，徹底執行清潔、維護廚區整潔及環境衛生。
李威進說，第三是集團所有分店，都使用經過美國國家衛生基金會（NSF）認證的淨水器，能夠有效過濾99.9%的細菌，然而，若短時間內水源或管線受到高度污染，即使是0.1%微量細菌也可能對人體造成危害；王品已啟動水質檢測計劃，委託台灣檢驗科技股份有限公司（SGS），對集團所有門店的水質和冰塊進行檢測。
第四是王品將投資提升集團實驗室的檢驗能力，持續取得國際認證ISO 17025，以提供各分店更加即時、準確的食品安全防護措施；最後，李威進表示，對於消費者、媒體和政府衛生單位，對王品的改善工作提出的具體建議，將逐項檢討、力求精進。