有洋蔥！台鋼雄鷹「雷公」出場曲超有梗　致敬消失的台灣大聯盟

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《正港的英雄》是1998年台灣大聯盟2年的主題歌，由名作曲家黃建銘填詞譜曲，歌詞十分有趣，加上原住民的口號與隊名，讓球迷朗朗上口，如今變成台鋼雄鷹「守護神」雷公的專屬出場曲。
上揚唱片在當時的唱片介紹是這樣寫：
由七名原住民所演唱的台灣職棒大聯盟主題歌「正港的英雄」，是那魯灣股份有限公司提供十餘首原住民歌曲作為參考，由名作詞曲家黃建銘所作，歌曲中以國台語演唱及配上原住民的傳統音樂，整個節奏輕快且氣勢磅礡讓原住民唱來更鏗鏘有力，除希望藉由音樂傳達台灣職棒大聯盟強力棒球的球風外，並希望與平時生活結合達到開拓自己天空的意境，而這也是國內第一張棒球音樂終於誕生了。相信這張專輯CD將是所有喜愛原住民音樂及棒球球迷的福音。
對於台鋼雄鷹守護神雷公來說，他知道自己的名字，以及出場樂的來由後，的確也很喜歡這首歌，加上「雷公」的名字很有意義，因此也感覺很酷。
台鋼雄鷹不但在去年簽下「台鋼大王」王柏融後，還取得授權歌曲《夢花火》原曲授權，讓球迷可以用最熟悉的音樂迎接他。
如今也有雷公加盟後，台鋼再度找尋唱片公司，並且獲得授權，讓這首歌可以重見天日，並在熟悉的高雄澄清湖球場播放。
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- 正港的英雄（雷公出場曲）
Real Hero
作詞：黃建銘
作曲：黃建銘
Woo～～那魯灣 Woo～～那魯灣
Oh～那魯灣 是正港的英雄
雷公 FALA 氣勢如虹 太陽 GIDA 烈火熊熊
金剛 AGAN 力大無窮 勇士 LUKA 強壯威猛
衝～～ 速度親像風
Ｋ～～ Power尚蓋強
HomeRun Batter 實在有夠勇
Oh～那魯灣 是正港的英雄