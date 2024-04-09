吸塵器玩出新高度！Dyson加入AR擴增實境 日立紙袋型避二次污染
無線吸塵器是不少人家中必備的清潔家電，家電廠商陸續推出新功能，像是Dyson 今（9）日發布Dyson CleanTrace全新擴增實境工具，搭配Gen5Detect Absolute 無線吸塵器使用，加上Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭配件及壓電式聲學感應技術，就可以在手機上看到清掃的痕跡，不會重複清潔，可惜的是台灣目前暫無相關規劃。日立今也有新款紙袋型吸塵器上市，可避免打掃集塵盒造成的二次污染。
記者周淑萍/綜合報導
Dyson日前推出新款洗地機，今再發表新配件Dyson CleanTrace，根據Dyson研究顯示，大約80%的民眾稱每次平均吸塵時間為24分鐘，但實際卻持續不到10分鐘。此外，也發現用戶清潔效率低下，容易經常對同一區域重複清掃，反而遺漏椅腳或低矮家具底部等易受忽視的角落。
為了解決消費者通點，Dyson 工程師全新發明 Dyson CleanTrace AR擴增實境工具，透過用戶手機上的 LiDAR(光學雷達)技術繪製房間地圖，並通過 AR 疊加清潔路徑，即時顯示清潔過的地方，一點看出哪裡遺漏。該配件可應於 Gen5Detect Absolute 無線吸塵器，搭配 智慧光學偵測吸頭配件，同時對灰塵進行測量及統計壓電式聲學感應技術使用， 預計今年 6 月起於特定市場上市推出，台灣暫時尚未公布上市計劃。
日立今也推出多款吸塵器，主打輕量化，有無線直立吸塵器（PV-XH3M）有LED照明燈，具備170AW吸力；另外還有一款紙袋型吸塵器（PKV-XB3KT）為集塵袋設計，可以灰塵垃圾都會集中在集塵袋內，減少清潔集塵盒粉塵飛揚造成的二次污染。