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群創3月營收「雙增」！法人：兩利多、面板雙虎為持「買進」評等

▲群創今（9）日公告3月合併營收為201.26億元，月增45.1%、年增15%；第一季自結合併營收為504.92億元，季減5.6%，年增10.7%。（圖／擷取自群創影片）
▲群創今（9）日公告3月合併營收為201.26億元，月增45.1%、年增15%；第一季自結合併營收為504.92億元，季減5.6%，年增10.7%。（圖／擷取自群創影片）

記者陳郁柔／台北報導

群創今（9）日公告3月合併營收為201.26億元，月增45.1%、年增15%；第一季自結合併營收為504.92億元，季減5.6%，年增10.7%。

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此外，群創也公布3月大尺寸合併出貨量共計1033萬片，月增50%，中小尺寸合併出貨量共計2573萬片，月增42.1%；第一季累計大尺寸合併出貨量共計2549萬片，季減0.1%，中小尺寸合併出貨量共計6742萬片，季減6.1%。

研調機構集邦（TrendForce）昨日公布最新面板報價，隨著面板廠產能利用率提升，電視面板供給增加，4月電視面板價格續漲，雖然漲幅收斂，但還是呈現連續四個月上漲態勢，預估上旬小尺寸電視面板價格持平，65吋以上的大尺寸電視面板則是上漲1至2美元。監視器面板採購增加且供給受限，4月漲幅擴大，主流尺寸面板半成品上旬價格可望調漲0.1至0.2美元。

集邦資深研究副總邱宇彬表示，歷經首季產能調整後，市場需求回升，4月面板廠大幅增加面板投片量，面板廠的平均產能利用率拉升到80%以上。然而下游電視面板採購訂單仍維持先前預估，在供給增加之下，4月份電視面板價格漲幅收斂，不過漲價趨勢不變。

法人對於面板產業前景認為，TV、IT面板需求將陸續增溫，預估第一季即為2024全年低點，包括友達、群創在內的面板族群均為受惠者，維持友達、群創「買進」的投資建議。也因此激勵面板雙虎今日股價走高，群創上漲0.35元或2.34%，來到15.3元；友達上漲0.75元或4.13%，收在18.9元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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