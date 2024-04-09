00946曝光前10大持股卻沒人吃豆腐？網議：00940一堆屍體還在上面

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00946的發行價10元，指數每年重新審核成分股2次，5月的審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，並排除已除息的個股以力求高息，11月則考量獲利成長性指標來篩出隔年具股息與股價成長潛力的科技股。
不過，相對於00940掛牌上市前的「吃豆腐」潮，有網友便發現，00946公布成分股後，似乎沒有什麼消息，更問「是不是大家都不想吃豆腐了？」。文一出就引發不少網友討論，有網友表示「有940後誰還敢碰」、「940一堆屍骨未寒的」、「有沒有可能940被借券賣下去，然後等低價吃貨回補」、「那些豆腐都還套著...」。
也有網友說「被豆腐軍弄到誰現在敢先申購ETF，破發上市再買就好」、「940一堆屍體還在上面納」、「等上市後再買還可以打折，你幹嘛買原價？」、「豆腐軍快死光了」、「都變臭豆腐了拉」。
此外，也有網友認為「929就可以了 成分股差不多的情況下沒必要一直申購」、「這種結構我會繼續增持我的891即可 pass」、「老牌0050漲翻天不買 卻去追那種沒用東西」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。