黃子佼買不雅片延燒！女神曾莞婷撂話：做錯事的人承擔後果
曾莞婷、郭子乾主演社會宅影集《省省吧！我家富貴發》，今（9）日在首播記者會上合體，曾莞婷以一襲深V低胸爆乳禮服現身，展現絕佳身材。近日黃子佼持未成年影像事件延燒，曾莞婷發聲：「大家要保護好自己，做錯事的人承擔後果，其他我不方便說什麼。」而郭子乾則表示，「大家保重，看到很多虐童家暴事件，民間跟政府一起努力，補起社會安全網。」
記者羅凌筠／台北報導
郭子乾在劇中飾演1位賢夫慈父，看似唯唯諾諾對老婆曾莞婷的話唯命是從，但家人遇到困難立刻拿出男子氣概、挺身而出，在好友古斌面前卻又展現出平日不為人知的感性面，立體的角色加上郭子乾自然又細膩的演技，完美地呈現1位溫暖可愛的父親形象，讓觀眾看完試片直呼：「也想有這樣的好爸爸。」
曾莞婷接到角色時得知需要素顏時「沒有掙扎」，「只要角色需要就完全OK！之後看畫面呈現出來的感覺，確實也要素顏狀態才能符合省錢三寶媽的狀態。」她還開玩笑自己是「男主角」，「換個服裝就上戲，妝髮時間比任何人都短。」幸好她對肌膚狀態很有自信。
現實中還是單身貴族的曾莞婷，戲裡一口氣多了3個小孩，她笑言：「三寶媽真的很需要耐心，偏偏我是急性子！」但她表示還好3個孩子在私下互動時相當可愛，「會用各種撒嬌，盡量讓我開心！」雖然目前沒有生子計畫，但希望未來有個女兒像「大發」陳昭妃一樣可愛，可以一起分享化妝技術，也願意一同追星，她笑說：「我以前也是會追星的人。」
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