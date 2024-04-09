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暑假旅遊趨勢！東南亞、郵輪買氣旺　長線降3成

▲名勝世界郵輪公司所屬名勝世界壹號郵輪泊靠高雄港旅運中心的情形。（圖／台灣港務公司提供）
▲名勝世界郵輪公司所屬名勝世界壹號郵輪泊靠高雄港旅運中心的情形。（圖／台灣港務公司提供）

記者許若茵／台北報導

暑假檔期即將來臨，雄獅旅遊觀察，今年熱門旅遊目的地前3名分別為東北亞、東南亞及北美。其中，東南亞今年買氣暢旺，以馬新雙樂園、越南富國島等商品最受青睞，5月起還將推出泰國獅子航空「台北－普吉島」包機直飛，滿足海島度假旅客需求；北美及紐澳等長程線因為機位供給增加，團費與去年暑假相比，最高降幅達3成，至於郵輪旅遊則因價格與去年相比漲幅不大，也成為不少親子客群的熱門選擇。

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雄獅旅遊表示，包含達美航空、中華航空、星宇航空，皆於第二季起陸續開航美國西雅圖，長榮航空同步宣布西雅圖航線增班，使得北美機位供給大幅增加，平均團費降幅約3成，配合新航點開航，雄獅旅遊全新規劃「星宇航空美加雙城8日」，一次玩遍西雅圖、溫哥華兩大城市，首航限定每人89900元起；紐澳線同樣受惠於機位供給增加，平均團費較去年暑假減少約2成，推薦「超派黃金海岸親子7日」享受在黃金海岸的河道中自駕遊船，再前往天堂鄉農莊與可愛的袋鼠、無尾熊近距離接觸，每人65800元起，兒童不佔床再折1萬元，再贈智慧兒童手錶乙支。

短線部分，雄獅旅遊提到，越南富國島擁有清澈海水和潔白沙灘，加上因免簽證及高CP值的五星度假飯店等誘因，成為近期最熱門的新興旅遊目的地，暑假期間已銷售超過7成，搭配星宇航空7月1日開航「台北－富國島」航線，雄獅旅遊推出「富國島直飛五星出海5日」搭乘世界最長跨海纜車，以及南島木船出海欣賞美麗的海洋風光，每人37900元起。另為提供旅客更多出遊選擇，全新推出「普吉島五星度假5日」搭乘泰國獅子航空包機直飛普吉島，保證入住兩晚五星飯店，再到私人度假島嶼享受各式各樣的水上活動，每人23999元起。

此外，雄獅旅遊指出，郵輪旅遊商品因價格漲幅十分有限，台灣出發的航次與去年相比僅上漲約5%，全包式的懶人度假方式更適合全家大小一同出遊，成為今年暑假的熱門選擇，雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，自6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次，前往澎湖、日本、韓國、香港，每人最低價11,940元起，指定航次再享同房第三、第四人0元優惠。

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