台積電加碼美國3廠！美媒疑「水從哪裡來」：鳳凰城飽受乾旱之苦

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半導體製造需要大量的水，標普全球評級（S&P Global Ratings）今年2月便在報告內指出，水資源短缺是全球科技業未來10年的潛在風險，報中更點名半導體製造耗水量大，面對缺水問題若處理不當，可能會影響晶片製造的運營與廠商信譽。
鳳凰城一直是全美最乾旱的城市之一，亞利桑那州去年才因為沒有足夠的地下水可供使用，限制了鳳凰城一些新住房的開發許可。
《財星週刊》詢問了鳳凰城的水資源管理顧問坎貝爾（Cynthia Campbell），坎貝爾強調鳳凰城有足夠的水供台積電與其他公司使用，水資源確實有限且寶貴，但在鳳凰城，水資源是一種經濟權衡的問題，而不是完全缺乏。
台積電聲稱工廠能夠達到90％的水資源回收率，但有專家表示，90％回收率聽起來確實不錯，但即使能夠達到，依然代表著有10％的水損失或未被回收，意即每10天，就會需要100％的「新水」。
除了耗水外，晶圓廠還會產生廢水，雖然台積電承諾在美國的3間晶圓廠廢水排放率「近乎於零」，但沒有具體數字的說法也引來質疑，坎貝爾直言不知道台積電的詳細排放率，但重申市府與台積電就用水與廢水處理一直進行密切溝通。
紐芬蘭紀念大學（Memorial University of Newfoundland and Labrador）的教授萊帕夫斯基 （Josh Lepawsky）表示，台積電在美國的晶圓廠被預期要運作數10年，但這期間全球同時也將面臨氣候變遷的挑戰，若水資源狀況惡化，造成的後果將十分嚴重。
事實上，英特爾也有一座晶圓廠位在亞利桑那州，亞利桑那州期許成為美國半導體製造中心，官員為此已多次強調供水無虞。坎貝爾表示，在未來某個時間點，或許會出現水資源受限的狀況，但根據目前掌握的資訊，在可見的未來缺水問題並不會發生。