黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

花蓮強震、黃子佼醜聞！吳慷仁戲拍一半好鬱悶　一篇文引萬人共鳴

▲4月接連發生花蓮強震、黃子佼醜聞，吳慷仁一篇文引來破萬人共鳴。（圖／甲上提供）
▲4月接連發生花蓮強震、黃子佼醜聞，吳慷仁一篇文引來破萬人共鳴。（圖／甲上提供）

記者楊穎軒／綜合報導

4月初，花蓮外海發生繼921強震以來最大規模的地震，當天黃子佼花錢下載未成年少女不雅影片的消息又曝光，連日來救災、黃子佼醜聞等相關新聞佔據媒體版面，金馬影帝吳慷仁近拍戲時被劇本中一個字觸動悲傷情緒，久久不能自已，今（9）日凌晨在臉書寫下心願：「一切快點回歸平靜...」

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▲ 由於花蓮天王星大樓周邊都有建築物，因此拆除施工無法進駐大量機具，只能先以長臂大鋼牙從高處拆除。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.05）
▲花蓮強震至今全台已經釀成13人死亡、1140人受傷，尚有6人失聯。（圖／記者葉政勳攝）
吳慷仁表示，這兩天客串一部戲，對一句台詞很有感覺，其中一個字很適合形容最近的人、事、物，即困難的「難」，他發現「難」字形容詞首時可以有很多詞彙，如難得、難忘、難怪，放在詞尾又是另一種悲傷，像災難、患難、苦難。

對此，吳慷仁有感而發地說：「多事之春，處處都很難也有難，地震後的救災，家園的重建，家人的離開...跑馬燈的報導，沒有一則不讓人難過...很謝謝救災人員...也願罹難者的家屬能堅強...」他透露，昨天讀台詞一直看到「難」字，「加上最近的網路話題洗版的貼文等等...心裡難過的心情就是久久不散...」

▲黃子佼因涉嫌性騷、性侵，演藝事業全面停擺，損失慘重。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲黃子佼（中）性醜聞事件持續延燒。（圖／記者葉政勳攝）
最後，吳慷仁說道：「我想大家也是一樣的吧...難過著聽到、看到的...同理心與惻隱之心人人都有，能理解抒發都需要出口，只願事情能一樣一樣的被解決...一切快點回歸平靜，願大家心裡都不要再難...也不要再有災難。」

貼文發布不到半天，吸引1.4萬網友按讚，「這是近日對地震的悲憫關懷及網路新聞的最佳發言」、「完美表達...這幾日心情的文章」、「人生真的難！前面的路總是看不到燈在為我點亮」、「認同！只是覺得現在社會無限上綱的謾罵，很令人擔憂」、「我們會一起度過困難的，台灣加油！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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