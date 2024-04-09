花蓮強震、黃子佼醜聞！吳慷仁戲拍一半好鬱悶　一篇文引萬人共鳴

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對此，吳慷仁有感而發地說：「多事之春，處處都很難也有難，地震後的救災，家園的重建，家人的離開...跑馬燈的報導，沒有一則不讓人難過...很謝謝救災人員...也願罹難者的家屬能堅強...」他透露，昨天讀台詞一直看到「難」字，「加上最近的網路話題洗版的貼文等等...心裡難過的心情就是久久不散...」
最後，吳慷仁說道：「我想大家也是一樣的吧...難過著聽到、看到的...同理心與惻隱之心人人都有，能理解抒發都需要出口，只願事情能一樣一樣的被解決...一切快點回歸平靜，願大家心裡都不要再難...也不要再有災難。」
貼文發布不到半天，吸引1.4萬網友按讚，「這是近日對地震的悲憫關懷及網路新聞的最佳發言」、「完美表達...這幾日心情的文章」、「人生真的難！前面的路總是看不到燈在為我點亮」、「認同！只是覺得現在社會無限上綱的謾罵，很令人擔憂」、「我們會一起度過困難的，台灣加油！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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