黃子佼年收入驚人！名嘴曝他海撈8000萬 「難怪急著要復出」
縱橫演藝圈35年的藝人黃子佼，擁有9座金鐘獎，主持實力毋庸置疑，去年爆發性騷擾風暴之前，他是許多活動御用主持人，業界評價不錯，但自從性騷擾事件後，他沉寂了約莫半年，今年開始露臉試水溫，也換電話尋求新生，似乎打算重返演藝圈，孰料涉及購買少女不雅片令人跌破眼鏡。娛樂名嘴粘嫦鈺在談話性節目《關鍵時刻》驚曝他年收入遠高於媒體粗估的4000多萬元台幣，加上廣告、代言等酬勞，一年至少海撈8000萬元台幣，天價收入讓主持人劉寶傑當場脫口：「難怪急著要復出」。
記者江芷稜／綜合報導
黃子佼去年6月捲入MeToo事件後，工作全面暫停，投入心力打官司，並與被害人Zofia達成和解，挽回外界對他的負面形象，孟耿如年初開始曬出他露臉的合影，被推測是為未來復出做準備，結果4月爆出持有未成年少女不雅片、K小姐指控性侵等說法，再度重創黃子佼形象。
對此，資深媒體人粘嫦鈺在《關鍵時刻》節目上透露，媒體粗估黃子佼一年接到的活動144場，每場酬勞開價約30萬元，年收入約有4500萬元台幣，算是被嚴重低估了，她把跨年大型演出和尾牙、廣告代言、中國主持收入都加進去，認為「他一年至少賺8000萬元台幣以上」，遠超過大家想像。
這樣的天價數字讓主持人劉寶傑驚嘆：「難怪他這麼想急著復出！」粘嫦鈺分析，黃子佼過去活動滿檔，淡出演藝圈受到很大打擊，最近他換了電話號碼，也和家人去美術館逛展覽，看似恢復正常生活，預測在與受害者和解、官司不起訴的前提下，覺得這個風波快過去了，開始在為復出鋪路，沒想到又爆出K小姐性侵這件事，引發更多反彈。
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