黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

黃子佼年收入驚人！名嘴曝他海撈8000萬　「難怪急著要復出」

▲黃子佼曾獲得9座金鐘獎，年收入突破4000多萬，粘嫦鈺則認為他一年至少賺8000萬元，才會急著想復出。（圖／資料照）
▲黃子佼曾獲得9座金鐘獎，年收入突破4000多萬，粘嫦鈺則認為他一年至少賺8000萬元，才會急著想復出。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

縱橫演藝圈35年的藝人黃子佼，擁有9座金鐘獎，主持實力毋庸置疑，去年爆發性騷擾風暴之前，他是許多活動御用主持人，業界評價不錯，但自從性騷擾事件後，他沉寂了約莫半年，今年開始露臉試水溫，也換電話尋求新生，似乎打算重返演藝圈，孰料涉及購買少女不雅片令人跌破眼鏡。娛樂名嘴粘嫦鈺在談話性節目《關鍵時刻》驚曝他年收入遠高於媒體粗估的4000多萬元台幣，加上廣告、代言等酬勞，一年至少海撈8000萬元台幣，天價收入讓主持人劉寶傑當場脫口：「難怪急著要復出」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「綜藝節目主持人獎」由《婚禮歌手》黃子佼、Lulu（黃路梓茵）拿下。（圖／NOWnews）
▲黃子佼（右）和徒弟Lulu以《婚禮歌手》奪下「綜藝節目主持人獎」。（圖／NOWnews）
黃子佼去年6月捲入MeToo事件後，工作全面暫停，投入心力打官司，並與被害人Zofia達成和解，挽回外界對他的負面形象，孟耿如年初開始曬出他露臉的合影，被推測是為未來復出做準備，結果4月爆出持有未成年少女不雅片、K小姐指控性侵等說法，再度重創黃子佼形象。

▲孟耿如（左一）公開全家福照，黃子佼（右一）元旦露臉。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲孟耿如元旦（左）公開全家福照，黃子佼（右）露臉被認為想復出演藝圈。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
對此，資深媒體人粘嫦鈺在《關鍵時刻》節目上透露，媒體粗估黃子佼一年接到的活動144場，每場酬勞開價約30萬元，年收入約有4500萬元台幣，算是被嚴重低估了，她把跨年大型演出和尾牙、廣告代言、中國主持收入都加進去，認為「他一年至少賺8000萬元台幣以上」，遠超過大家想像。

▲娛樂名嘴粘嫦鈺分析，黃子佼年收入被嚴重低估，一年至少有8000多萬。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）
▲娛樂名嘴粘嫦鈺分析，黃子佼年收入被嚴重低估，一年至少有8000多萬。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）
▲電視主持人驚訝黃子佼年收入高達8000多萬，難怪會急著想復出。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）
▲電視主持人劉寶傑驚訝黃子佼年收入高達8000多萬，難怪會急著想復出。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）
這樣的天價數字讓主持人劉寶傑驚嘆：「難怪他這麼想急著復出！」粘嫦鈺分析，黃子佼過去活動滿檔，淡出演藝圈受到很大打擊，最近他換了電話號碼，也和家人去美術館逛展覽，看似恢復正常生活，預測在與受害者和解、官司不起訴的前提下，覺得這個風波快過去了，開始在為復出鋪路，沒想到又爆出K小姐性侵這件事，引發更多反彈。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

白冰冰挨轟收視照奪冠！呼籲別逼黃子佼遭炎上　認了心情沮喪

黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

黃子佼就哈嫩妹！夏宇童死不認愛被他罵「中猴」　佼寶S戀最轟動

黃子佼曾狂追蔡燦得！蔡爸看穿「他不是一個好人」　一瞄到就轉台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞