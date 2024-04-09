人物／傳顧立雄將接任國防部長　驚人資歷一次看

3處動態地磅系統5/1啟用　高公局：逃磅可罰9萬

▲國道主線篩選式動態地磅示意圖。（圖／高公局提供）
▲國道主線篩選式動態地磅示意圖。（圖／高公局提供）

記者許若茵／台北報導

為維護高速公路行車安全及路面品質，降低大貨車超載情形，並提升地磅站的運作效率，高公局持續辦理主線篩選式動態地磅系統建置，並於5月1日正式啟用國1新營南向、國3樹林北向及後龍北向等3處地磅站動態地磅系統。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局表示，目前國道沿線設有44處地磅站，為提升載重大貨車過磅效率，並遏阻載重大貨車超載及逃磅情形，已於國1汐止南向、員林南向、后里北向、新市南向及岡山北向、國3樹林南向及田寮北向等7處地磅站建置啟用動態地磅系統。

經統計，該7處動態地磅系統實施後，超載由實施初期之330件/月，降為184件/月；逃磅部分，則由實施初期的222件/月大幅降低為62件/月；另載重大貨車遵行免過磅比例逾90%，顯示大多數大貨車駕駛對該系統運作已能瞭解與配合，故5月1日起，再啟用國1新營南向、國3樹林北向及後龍北向等3處地磅站動態地磅系統。

高公局解釋，主線篩選式動態地磅，係於國道主線設置3道門架，當載重大貨車行進至第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統同時啟動，以偵測車輛總重及辨識車輛車號；明顯未超載車輛之車號會顯示於第2道門架上方CMS，毋須進入地磅站過磅。

高公局提到，若載重大貨車之駕駛人未於該CMS看到自身車號，則須依標誌指示進站過磅，否則第3道門架之錄影設備會記錄逃磅車輛車牌及影像畫面，並提供給公警局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發。

高公局提醒，載重大貨車行經動態地磅系統時，請遵循第2道門架上方的資訊可變標誌(CMS)所顯示車號，據以免進地磅站，未顯示者仍應進地磅站過磅，逃磅者將移送國道公路警察局開單舉發處新臺幣9萬元罰鍰，籲請載重大貨車務必依規定過磅，以免受罰。

高公局也說，大貨車裝載貨物行駛國道時，請配合地磅站開磅時段進站過磅，如行經設有主線篩選式動態地磅系統之地磅站時，務請遵守門架上標誌及CMS指示行車，切勿心存僥倖逃磅，以免受罰。

高公局呼籲，貨車駕駛裝載貨物切勿超載，應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控；行駛高速公路應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，切勿超速超載或疲勞駕駛，以維自身及他人行車安全；尤其行經匝環道時，務必依速限行駛，並隨時注意車前狀態，以安全進出高速公路。
 

天王星大樓有貓卡鐵窗！白底橘色「動來動去」待搶救

暑假旅遊趨勢！東南亞、郵輪買氣旺　長線降3成

搜救犬Roger立功！爆咬麥克風爆紅　兒時呆萌照吐舌超可愛

增設玻璃入口惹議！ 故宮四點回應：絕無去中化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞