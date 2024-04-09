3處動態地磅系統5/1啟用　高公局：逃磅可罰9萬

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經統計，該7處動態地磅系統實施後，超載由實施初期之330件/月，降為184件/月；逃磅部分，則由實施初期的222件/月大幅降低為62件/月；另載重大貨車遵行免過磅比例逾90%，顯示大多數大貨車駕駛對該系統運作已能瞭解與配合，故5月1日起，再啟用國1新營南向、國3樹林北向及後龍北向等3處地磅站動態地磅系統。
高公局解釋，主線篩選式動態地磅，係於國道主線設置3道門架，當載重大貨車行進至第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統同時啟動，以偵測車輛總重及辨識車輛車號；明顯未超載車輛之車號會顯示於第2道門架上方CMS，毋須進入地磅站過磅。
高公局提到，若載重大貨車之駕駛人未於該CMS看到自身車號，則須依標誌指示進站過磅，否則第3道門架之錄影設備會記錄逃磅車輛車牌及影像畫面，並提供給公警局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發。
高公局提醒，載重大貨車行經動態地磅系統時，請遵循第2道門架上方的資訊可變標誌(CMS)所顯示車號，據以免進地磅站，未顯示者仍應進地磅站過磅，逃磅者將移送國道公路警察局開單舉發處新臺幣9萬元罰鍰，籲請載重大貨車務必依規定過磅，以免受罰。
高公局也說，大貨車裝載貨物行駛國道時，請配合地磅站開磅時段進站過磅，如行經設有主線篩選式動態地磅系統之地磅站時，務請遵守門架上標誌及CMS指示行車，切勿心存僥倖逃磅，以免受罰。
高公局呼籲，貨車駕駛裝載貨物切勿超載，應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控；行駛高速公路應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，切勿超速超載或疲勞駕駛，以維自身及他人行車安全；尤其行經匝環道時，務必依速限行駛，並隨時注意車前狀態，以安全進出高速公路。