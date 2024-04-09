紫斑蝶來了！高公局啟動國道讓蝶道

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高公局表示，秉持尊重生命理念，近年來積極投入紫斑蝶遷徙保育工作，於每年春季紫斑蝶遷徙時期，在國道3號林內路段設置保護措施，並首創「國道讓蝶道」，減低車輛行經的氣流，讓紫斑蝶順利飛越國道。
紫斑蝶屬全球唯二越冬型蝶種，當東北季風吹起，原本在台灣各地的紫斑蝶會遷移至南部找尋溫暖的蝶谷避冬，春季回暖，紫斑蝶便循著春天的腳步北返，尋找適合的繁殖地點定居。因紫斑蝶春季北返路線，每年皆會在雲林縣林內鄉觸口地區與國道3號林內路段進行交織。
自96年起至今，高公局說明，持續辦理紫斑蝶遷徙保育工作，於紫斑蝶遷徙季節進行相關措施。今年2月已完成該路段紫斑蝶防護網設置，同時安排專人監測蝶況，如蝶量達每分鐘250隻次以上，即配合封閉外側車道，以減低車輛行經氣流影響紫斑蝶飛越，統計紫斑蝶道路致死率已由96年百分之3，大幅降低至112年千分之1.49。
高公局自上個月26日監測紫斑蝶飛越國道數量高達每分鐘1088隻，隨即啟動今年度的第1次「國道讓蝶道」，當日飛越總數累積高達74886隻。而後並於3月31日、4月1、2、3及4日，啟動累積達6次國道讓蝶道，封閉國道3號251K至253K林內路段外側車道，確保紫斑蝶飛越國道高度並減少車輛行經產生的氣流，同時提醒用路人保持正常車速行駛，以維護高速公路行車安全。
高公局表示，今年度國道讓蝶道除了追平97年最高6次紀錄並創下連續5天皆有讓道紀錄，紫蝶嬌客不畏艱辛北返，自3月1日統計截至4月7日止飛越國道數量累積達361428隻，於國道形成紫色蝶河壯麗景象。