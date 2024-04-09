人物／傳顧立雄將接任國防部長　驚人資歷一次看

紫斑蝶來了！高公局啟動國道讓蝶道

▲3月26日高公局啟動今年第1次國道讓蝶道，封閉國道3號251K-253K外側車道。（圖／高公局提供）
▲3月26日高公局啟動今年第1次國道讓蝶道，封閉國道3號251K-253K外側車道。（圖／高公局提供）

記者許若茵／台北報導

春季紫斑蝶遷徙，形成紫色蝶河美景，途中穿越國道，為了避免傷亡，高公局啟用國道讓蝶道，封閉外側車道，6年來已經讓紫斑蝶致死率降低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
每當春季回暖，紫斑蝶依循著春天腳步往北遷徙，沿途紫斑蝶聚集在雲林縣林內鄉坪頂山區，配合氣溫、氣流條件，自坪頂山飛下穿越國道，形成一道道紫色蝶河景象。

高公局表示，秉持尊重生命理念，近年來積極投入紫斑蝶遷徙保育工作，於每年春季紫斑蝶遷徙時期，在國道3號林內路段設置保護措施，並首創「國道讓蝶道」，減低車輛行經的氣流，讓紫斑蝶順利飛越國道。

紫斑蝶屬全球唯二越冬型蝶種，當東北季風吹起，原本在台灣各地的紫斑蝶會遷移至南部找尋溫暖的蝶谷避冬，春季回暖，紫斑蝶便循著春天的腳步北返，尋找適合的繁殖地點定居。因紫斑蝶春季北返路線，每年皆會在雲林縣林內鄉觸口地區與國道3號林內路段進行交織。

自96年起至今，高公局說明，持續辦理紫斑蝶遷徙保育工作，於紫斑蝶遷徙季節進行相關措施。今年2月已完成該路段紫斑蝶防護網設置，同時安排專人監測蝶況，如蝶量達每分鐘250隻次以上，即配合封閉外側車道，以減低車輛行經氣流影響紫斑蝶飛越，統計紫斑蝶道路致死率已由96年百分之3，大幅降低至112年千分之1.49。

高公局自上個月26日監測紫斑蝶飛越國道數量高達每分鐘1088隻，隨即啟動今年度的第1次「國道讓蝶道」，當日飛越總數累積高達74886隻。而後並於3月31日、4月1、2、3及4日，啟動累積達6次國道讓蝶道，封閉國道3號251K至253K林內路段外側車道，確保紫斑蝶飛越國道高度並減少車輛行經產生的氣流，同時提醒用路人保持正常車速行駛，以維護高速公路行車安全。

高公局表示，今年度國道讓蝶道除了追平97年最高6次紀錄並創下連續5天皆有讓道紀錄，紫蝶嬌客不畏艱辛北返，自3月1日統計截至4月7日止飛越國道數量累積達361428隻，於國道形成紫色蝶河壯麗景象。
 

天王星大樓有貓卡鐵窗！白底橘色「動來動去」待搶救

搜救犬Roger立功！爆咬麥克風爆紅　兒時呆萌照吐舌超可愛

天王星拆除作業13時恢復！防重心前傾　2台大鋼牙前後拆

天王星主委女兒曝地震後歷程　住戶最缺生活日用品

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞