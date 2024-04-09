吳姍儒沒跟進「連署修法」！哽咽吐原因：罪犯、犯罪我都無法接受

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談到演藝圈發起連署修法，吳姍儒解釋，自己是演藝人員，知道的事情還不夠多、還不夠太了解，雖然出發點很好，「但我感覺配套措施好像還沒到那麼完善」，有討論絕對是好事，代表社會大眾非常關心此事。
吳姍儒表示，他清楚知道演藝人員在檯面上是工作，每個人都有不同面向，「沒想到（黃子佼）會是這樣的面向」，讓他非常震驚與錯愕，「他畢竟在檯面上有很長的一段時間了，那熟悉感是讓我很錯愕的元素，原來跟我們知道是完全不同的。」強調自己對於犯罪、罪犯都是沒辦法接受的。
由於孟耿如日前代替黃子佼道歉，引發外界撻伐。吳姍儒則說，其實她第一時間看到的心情是混亂的，再加上這段期間有太多人轉傳，資訊量太多了，變得有點像「文字大亂鬥」，她認為，很多事情都是一體兩面，也不知道要怎麼去表達自己感受，「老實說，我知道今天會被問到，但我還沒有想好怎麼回答！」無論未來如何，也不會去主動做任何批判。
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