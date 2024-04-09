黃子佼愛私約「素人也不放過」！大炳26年前早警告　揭他特殊癖好

吳姍儒沒跟進「連署修法」！哽咽吐原因：罪犯、犯罪我都無法接受

▲吳姍儒透露自己沒跟進演藝圈連署修法，哽咽地表示，「罪犯、犯罪我都沒辦法接受。」（圖／NATUZZI提供）
▲吳姍儒透露自己沒跟進演藝圈連署修法，哽咽地表示，「罪犯、犯罪我都沒辦法接受。」（圖／NATUZZI提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星吳姍儒Sandy今（9）日下午現身台中出席NATUZZI居家品牌代言活動，她說看到廠商的沙發、椅子就很想趕快拍照給老公看，還希望能放到「無聊咖啡」店面擺設，微笑談及前陣子被砸店的事件。不過一聊到黃子佼，吳姍儒臉色瞬間變得沉重，講到一度快要哭出來，哽咽地說，無論罪犯還是犯罪，「我都無法接受！」也親自解釋為何沒有跟進連署修法的原因。

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吳姍儒坦承，從年初的虐童案到現在新聞，都讓作為人母的她非常痛苦，一想到自己孩子「惜命命」，但在另一邊卻有如此的社會案件發生，就難過到睡不著覺，「我跟所有觀眾一樣，在一樣的時間知道一樣的資訊。」

▲吳姍儒認為，自己還不太了解資訊，覺得配套措施還不夠完善，才沒跟進連署。（圖／NATUZZI提供）
▲吳姍儒認為，自己還不太了解資訊，覺得配套措施還不夠完善，才沒跟進連署。（圖／NATUZZI提供）
談到演藝圈發起連署修法，吳姍儒解釋，自己是演藝人員，知道的事情還不夠多、還不夠太了解，雖然出發點很好，「但我感覺配套措施好像還沒到那麼完善」，有討論絕對是好事，代表社會大眾非常關心此事。

吳姍儒表示，他清楚知道演藝人員在檯面上是工作，每個人都有不同面向，「沒想到（黃子佼）會是這樣的面向」，讓他非常震驚與錯愕，「他畢竟在檯面上有很長的一段時間了，那熟悉感是讓我很錯愕的元素，原來跟我們知道是完全不同的。」強調自己對於犯罪、罪犯都是沒辦法接受的。

由於孟耿如日前代替黃子佼道歉，引發外界撻伐。吳姍儒則說，其實她第一時間看到的心情是混亂的，再加上這段期間有太多人轉傳，資訊量太多了，變得有點像「文字大亂鬥」，她認為，很多事情都是一體兩面，也不知道要怎麼去表達自己感受，「老實說，我知道今天會被問到，但我還沒有想好怎麼回答！」無論未來如何，也不會去主動做任何批判。

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